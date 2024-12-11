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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gaziantep'te ilginç karşılama

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'e ziyareti sırasında TikTok videoları çeken bir vatandaşın şiirleriyle karşılandı. "Sevgi dolu gönlümde bir kuş gibi kanatlı, dünyam Recep Tayyip Erdoğan, seninle güzel seninle" ifadeleri Erdoğan'ı hem şaşırttı hem de gülümsetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Aralık'ta, partisinin İl Başkanlığı Kongresi için Gaziantep'e geldi. Burada vatandaşlarla ve gençlerle bir araya gelen Erdoğan, daha sonra Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğünü de ziyaret etti.

Erdoğan'ı görmek için buraya gelen bir vatandaş da ilginç anlara sahne oldu. Erdoğan'ın yanına gelen vatandaş, Tiktok videosu çekip, değişik hareketler yaparak şiir okudu. Vatandaşın şiirine karşılık Erdoğan hem şaşırdı hem gülümsedi.

Vatandaşın okuduğu şiir ise şu şekilde;

"Siyah saçlarına, olmadı. Beyaz saçlarına kurban olduğum.

Tatlı sözlerine, hayran olduğum.

Kalem kaşlarına yar vurulduğum.

Bittim tükendim, Gaziantep ben de yoruldum.

Mutlu olmak istiyorsan sayın Cumhurbaşkanım, sevmeyi bileceksiniz.

Türkiye'ye, dünyaya ömrünü vereceksin.

Sevgi dolu gönlümde bir kuş gibi kanatlı, dünyam Recep Tayyip Erdoğan.

Seninle güzel seninle…"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gaziantep'te ilginç karşılama
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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