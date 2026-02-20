Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Ayının ilk cuma namazını depremde yıkılma riski bulunduğu için ibadete kapatılan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) öncülüğünde inşa edilerek yeniden ibadete açılan Ataşehir Örnek Mahallesi Merkez Camii'nde eda etti. Erdoğan'a CHP Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ataşehir'deki Örnek Mahallesi Merkez Camisi'nde kıldı. Erdoğan'a sürpriz bir isim eşlik etti.

Erdoğan, öğle vakti Üsküdar İstanbul Kısıklı'daki konutundan Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) öncülüğünde, hayırseverlerin destekleriyle deprem riski nedeniyle yeniden inşa edilen Örnek Mahallesi Merkez Camisi'ne geldi.

AKIN GÜRLEK, MUSTAFA ÇİFTÇİ, ONURSAL ADIGÜZEL

Erdoğan'a, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, İstanbul Valisi Davut Gül, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı ve KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile KADEM Başkanı Canan Sarı da camiye geldi.

Güncel deprem yönetmeliğine uygun biçimde 2023'te yeniden inşasına başlanan cami, mahalle sakinlerinin hizmetine açıldı. Camide, aynı anda yaklaşık 600 kişi ibadet edebiliyor.

