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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayhan Bora Kaplan'ı sordular

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan tasarruf tedbirleriyle ilgili, "Kamuoyunun hepsi bundan nasiplenecek" diyen Erdoğan, Ayhan Bora Kaplan'la ilgili yöneltilen bir soruya ise yanıt vermedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli mesajlar verdiği AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

KAMUDA TASARRUF TEDBİRLERİ

Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin soru üzerine Erdoğan, "Konuşmamda her şeyi açıkladığım gibi... Tasarruf tedbirleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcım ile Hazine ve Maliye Bakanım gerekli açıklamaları yaptı. Kamuoyunun hepsi bundan nasiplenecek" ifadesini kullandı.

ÖZEL'İ YAKIN ZAMANDA ZİYARET EDECEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e gerçekleştireceği iadeiziyarete ilişkin bir planlama olup olmadığı sorulan Erdoğan, "Yakın bir zamanda iadeiziyaretimi yapacağım" cevabını verdi.

AYHAN BORA KAPLAN SORUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yurt dışına kaçmaya çalışırken Esenboğa Havalimanı'nda yakalanan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'la ilgili de "Gündemde Ayhan Bora Kaplan soruşturması var. Bir kişi itirafçı olmuştu. Sonrasında 3 emniyet müdürü hakkında soruşturma başlatıldı. Bugün de Sayın İçişleri Bakanı, size de bir operasyon yapıldığını söyleyerek bir sosyal medya mesajı paylaştı. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz?" sorusu yöneltildi. Erdoğan'ın bu soruya yanıt vermemesi dikkat çekti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Ercan cıftcı:

Mevzu derin.... Zaten şahsın göz altına alınış biçimi, bunun hemen servis edilmesi birilerine mesaj niteliğindeydi. Gördün mü der gibi ...

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