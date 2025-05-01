Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 5 ülkenin büyükelçisinden güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus, Brezilya, Ekvator, Gürcistan, Vietnam büyükelçilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Belarus Büyükelçisi Anatoly Glaz, Brezilya Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves, Ekvator Büyükelçisi Pedro Vintimilla, Gürcistan Büyükelçisi Archil Kalandia, Vietnam Büyükelçisi Thi Thu Ha Dang Cumhurbaşkanı Erdoğan 'a güven mektubu sundu.

Büyükelçilerin ailelerini ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 ülkenin büyükelçisini tek tek kabul etti. - ANKARA