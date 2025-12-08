Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Hürriyet Günü mesajı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, "8 Aralık Suriye Hürriyet Günü'nde kardeş Suriye halkına Türkiye'nin en kalbî selam ve muhabbetlerini iletiyorum." dedi.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin üzerinden bir yıl geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 Aralık Suriye Hürriyet Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Yıllar süren bir zulüm düzeninin, çok ağır bedellerin, büyük acıların, türlü zorlukların ardından Suriyeli kardeşlerimizi özgürlüğüne kavuşturan 8 Aralık Devrimi'nin 1'inci yılını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Devrik rejimin ve terör örgütlerinin saldırılarında şehit olan kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum." diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye halkına Türkiye'nin selam ve muhabbetlerini ilettiğini söyledi.

"SURİYE'YE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Suriye'de bir yıldır katedilen yolu takdir ve memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Erdoğan, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, içeride tüm kesimleriyle toplumsal barışı sağlaması, huzur ve istikrar merkezi olarak bölgesinde temayüz etmesi için gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

