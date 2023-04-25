Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım: 6 bin bilim insanımızı milletimize, memleketimize geri kazandırdık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden 2018 yılında hayata geçirilen Eve Dönüş Projeleri hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımına, "Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren 6 bin bilim insanımızı milletimize, memleketimize geri kazandırdık" notunu düştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. 2018 yılında hayata geçirilen Eve Dönüş Projeleri kapsamında ülkeye geri dönen bilim insanlarının sayısını veren Erdoğan, "Türkiye, artık gidenlerin geldiği bir ülke" dedi.

Erdoğan paylaşımına şu notu düştü:

"2018'de hayata geçirdiğimiz Eve Dönüş Projeleri kapsamında yabancı ülkelerde faaliyet gösteren 6 bin bilim insanımızı milletimize, memleketimize geri kazandırdık. Beyin göçünü tersine çevirmeye devam edeceğiz. Çünkü Türkiye, artık gidenlerin geldiği bir ülke"

MUŞLU BİLİM İNSANININ HİKAYESİ

Paylaşımda, ilköğrenimini Muş'ta tamamlayan ve yıllar sonra İngiltere'de ders vermeye başlayan bir bilim insanının, Erdoğan'ın yazdığı mektupla ülkeye geri dönüş hikayesinin anlatıldığı video da yer aldı.

"BU ÜLKE BİRÇOK CEVHERİ İMKANSIZLIKLAR YÜZÜNDEN KAYBETTİ"

Videoda, "Bu ülke birçok cevherini imkansızlıklar yüzünden kaybetti. Artık buna bir son verip yarım kalan hayallerimizi tamamlama zamanı. 2018 yılında hayata geçirdiğimiz Eve Dönüş Projeleri kapsamında yabancı ülkelerde faaliyet gösteren 6 bin bilim insanını milletimize geri kazandırdık. Bilim ve araştırmaya yapılan yatırımlar sayesinde Türkiye artık gidenlerin geldiği bir ülke." ifadeleri kullanıldı.