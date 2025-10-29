Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(2025 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü) Bilim ve Kültür alanında: Süleyman Seyfi Öğün, Resim alanında: Yalçın...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(2025 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü) Bilim ve Kültür alanında: Süleyman Seyfi Öğün, Resim alanında: Yalçın Gökçebağ, Müzik alanında: Yalçın Tura, Arkeoloji alanında: Fahri Işık, Fotoğraf alanında: Ali Jadallah'a ödüllerini inşallah tevcih edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(2025 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü) Bilim ve Kültür alanında: Süleyman Seyfi Öğün, Resim alanında: Yalçın Gökçebağ, Müzik alanında: Yalçın Tura, Arkeoloji alanında: Fahri Işık, Fotoğraf alanında: Ali Jadallah'a ödüllerini inşallah tevcih edeceğiz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika