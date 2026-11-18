Cumhurbaşkanı Erdoğan: "18 Kasım 2002'de iktidarı devralırken milete hizmet noktasında nasıl bir sevda taşıyorsak bugün de aynı tutkuyla milletimize hizmetkarlık ediyoruz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "18 Kasım 2002'de iktidarı devralırken milete hizmet noktasında nasıl bir sevda taşıyorsak bugün de aynı tutkuyla milletimize hizmetkarlık ediyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "18 Kasım 2002'de iktidarı devralırken milete hizmet noktasında nasıl bir sevda taşıyorsak bugün de aynı tutkuyla milletimize hizmetkarlık ediyoruz"
Kaynak: AA