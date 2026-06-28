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Erdoğan: AK Parti Türk siyasetine yeni soluk getirdi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurarak Türkiye'de yepyeni bir sayfa açtık. AK Parti, Türk siyasetini pek çok yenilikle tanıştırdı, Türkiye'yi dönüştürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurarak Türkiye'de yepyeni bir sayfa açtık. AK Parti, Türk siyasetini pek çok yenilikle tanıştırdı, Türkiye'yi dönüştürdü. Siyaset kurumuna yeni soluk, yeni ve özgün bakış açısı kazandırdı. Bilhassa istişareyi farklı yaklaşımla ele aldık ve siyasetimizin tam merkezine oturttuk. Kamplarımızın en önemli özelliği istişareyi geleneksel hale getirmesi, kurumsal zemine kavuşturmasıdır." - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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