Cumhurbaşkanı atama kararı ile 1 ilin müftüsü görevden alındı, 10 ilin müftüsü değişti - Haberler

Cumhurbaşkanı atama kararı ile 1 ilin müftüsü görevden alındı, 10 ilin müftüsü değişti
AA - Hamdi Çelikbaş - Politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Bartın Müftüsü Abdülcelil Çakar görevden alınırken, 3 ile yeni müftü atandı ve 7 il müftüsünün yeri değiştirildi.
Cumhurbaşkanı atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararda Bartın ilinin müftüsü görevden alınırken 10 ilin müftüsü değişti.
Resmi Gazete'de yer alan atama kararları şöyle:
- Bartın Müftülüğü'ne Van Müftüsü Ömer Keskin,
- Van Müftülüğü'ne Gümüşhane Müftüsü Mehmet Sırrı Şık,
- Gümüşhane Müftülüğü'ne Hüseyin Gün,
- Ankara Müftülüğü'ne Adana Müftüsü Hasan Çınar,
- Adana Müftülüğü'ne Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşcı,
- Adıyaman Müftülüğü'ne Şırnak Müftüsü Mehmet Taştan,
- Şırnak Müftülüğü'ne Ahmet Dilek,
- Mersin Müftülüğü'ne Kırklareli Müftüsü Aydın Yığman,
- Kırklareli Müftülüğü'ne Kars Müftüsü Yusuf Eviş,
- Kars Müftülüğü'ne ise Hamza Bayram getirildi.
AA / Hamdi Çelikbaş - Politika