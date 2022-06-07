Cumhurbaşkanı atama kararı ile 1 ilin müftüsü görevden alındı, 10 ilin müftüsü değişti - Haberler

Cumhurbaşkanı atama kararı ile 1 ilin müftüsü görevden alındı, 10 ilin müftüsü değişti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Bartın Müftüsü Abdülcelil Çakar görevden alınırken, 3 ile yeni müftü atandı ve 7 il müftüsünün yeri değiştirildi. Cumhurbaşkanı atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararda Bartın ilinin müftüsü görevden alınırken 10 ilin müftüsü değişti. Resmi Gazete'de yer alan atama kararları şöyle: Bartın Müftülüğü'ne Van Müftüsü Ömer Keskin,

Van Müftülüğü'ne Gümüşhane Müftüsü Mehmet Sırrı Şık,

Gümüşhane Müftülüğü'ne Hüseyin Gün,

Ankara Müftülüğü'ne Adana Müftüsü Hasan Çınar,

Adana Müftülüğü'ne Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşcı,

Adıyaman Müftülüğü'ne Şırnak Müftüsü Mehmet Taştan,

Şırnak Müftülüğü'ne Ahmet Dilek,

Mersin Müftülüğü'ne Kırklareli Müftüsü Aydın Yığman,

Kırklareli Müftülüğü'ne Kars Müftüsü Yusuf Eviş,

Kars Müftülüğü'ne ise Hamza Bayram getirildi. AA / Hamdi Çelikbaş - Politika Recep Tayyip Erdoğan Bartın Müftü Politika Güncel Haberler

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