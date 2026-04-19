Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1. Lig'e yükselen Bursaspor'u tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1. Lig'e yükselen Bursaspor'u kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Üst üste elde ettiği şampiyonluklarla TFF 1'inci Lig'e yükselen, futbolumuzun köklü ve güzide kulübü Bursaspor'u, taraftarıyla birlikte tüm Bursaspor camiasını ve Bursalı tüm kardeşlerimi en kalbi duygularımla tebrik ediyor, önümüzdeki sezon 1'inci Lig'de başarılar diliyorum."