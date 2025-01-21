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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 günlük milli yas ilan edilmiştir

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartalkaya'daki yangın faciası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartalkaya'daki yangın faciası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı.

BİR GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Yaralanan kardeşlerimizden 17'si taburcu edildi. AFAD ve diğer birimlerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Yangının haberini alır almaz 4 bakanımız süratle Bolu'ya gönderdik. Yangına farklı kurumlarımızda 156 araç 458 personelle müdahale edilmiştir. Yangının çıkış sebebi ve sorumluluğu olanları tespit etmek için soruşturmalar başlatılmıştır. İlk etapta aralarında işletme sahibinin de olduğu 4kişi gözaltına alınmıştır. Böyle bir facianın yaşanmasına sebep olanlar, ihmali ve kusuru olanlar hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Gün siyaset yapma değil, dayanışma, bir ve beraber olma günüdür. Siyaset, medya, yerel yöneticiler dahil herkesten vatandaşımızın acısına hürmet bekliyoruz. Özellikle yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızın derin bir teessür ve acı içinde olduklarını biliyoruz bu kardeşlerimizin acısını paylaşmak amacı ile bir günlük milli yas ilan edilmiştir. 22 Ocak 2025 Çarşamba günü yurdumuzda ve dış temsilciliklerimizde güneşin batışına kadar bayraklarımız yarıya çekilecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine sonrası açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle oldu:

SAHİPSİZ KÖPEK SORUNU

"Türkiye'ye, okula, kütüphaneye, parka giden çocuklara sahipsiz köpeklerin saldırdığı bir ülke utancını yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur. Farklı bahaneler öne sürerek görevini yapmayanlarla ilgili bundan sonra daha zorlayıcı tedbirleri devreye alacağız. Tarım, İçişleri ve Çevre bakanlıklarımız başta olmak üzere devletimizin ilgili tüm organları bu konunun üzerine daha kararlı gidecektir. Siyasi parti ayırt etmeksizin belediyelerimizin tamamı yasanın, yönetmeliklerin yüklediği görevleri yerine getirmek zorundadır."

İSRAİL-HAMAS ATEŞKESİ

"Esir ve tutuklu takası görüntüleri, kimin insan hayatına ve onuruna değer verdiğini, kimin de bunları yok saydığını göstermektedir. Gazzeli kardeşlerimiz çok ağır bedeller ödemiş ama haydutluğa boyun eğmemiş, katliam politikasına teslim olmamışlardır. 100 bin tona ulaşan insani yardımlarımızı özellikle Ramazan-ı Şerif öncesinde daha da artıracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 günlük milli yas ilan edilmiştir
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıGökhan:

Suudi kral ölünce de yas ilan etmişti zatı muhterem

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Haber YorumlarıVedat Selli:

Bir tabak çorbaya 1500 almasını biliyorsunuz gecelik kişi başı 20000 almasını biliyorsunuz ne yangın merdiveni var ne yangın söndürme tüpü? dünyada insan hayatının en ucuz olduğu ülke Türkiye!!! Malesef bunları denetleyen devlette yok!!!

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Haber YorumlarıFurkan inci:

işte dusunceli adam gibi adam cumhurbaşkanım

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Haber YorumlarıHikmet Bal:

çok şükür durumu kurtardık

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Haber YorumlarıMett Taa:

çok sever

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Haber YorumlarıVEFA:

Yayın yasağı nedir ya, kimden neyi gizlemeye çalışıyorsunuz, Bırakın millet öğrensin, peşine düşsün de, herkese ders olsun bir daha yaşanmasın!..

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Yayın Yasağı nedir kendi kusurlarınızı böyle mi kapatmaya çalışıyorsunuz Muz cumhuriyeti vatandaşları

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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Sen anca durumu böyle kurtarırsın bunak o c

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Haber YorumlarıROTA ANIMALS:

Yas değil yargılanma istiyoruz. Önce bascalan ve avareleri yargilanmali

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Haber YorumlarıBidüşün:

Biraz şerefi olan siyaset yapmaz. 60 küsür can yitirmişiz bu kadarmı gözünüz karardı, bu kadarmı kansızlaştınız, siyasetinizde batsın partinizde

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