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Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass'ı kabul etti

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Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass'ı, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'ı beraberindeki heyet kabul etti. Görüşmede Türkiye ve ABD ikili ilişkilerinin yanı sıra diğer uluslararası gelişmeler ele alındığı belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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