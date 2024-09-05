Türkiye ve Pakistan Arasındaki Kardeşlik İlişkileri Vurgulandı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Pakistan- Türkiye sözde değil, hakiki manada ve özde iki dost ve kardeş ülkedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ; 26. ve 27. Dönem AK Parti Ordu Milletvekili ve Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı Metin Gündoğdu ile Pakistan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Adeel Ahmed, Müsteşar Muavini Muhammad Tahir Gondal, Türkiye Pakistanlı Öğrenciler Birliği Başkanı Junaıd Ashraf ile birlikte Türkiye'de öğrenim gören Pakistanlı 12 öğrenciyi Külliye'deki makamında kabul etti. Topçu bu vesile yaptığı konuşmasında, "Türkiye'deki okullardan mezun olup Pakistan'a döndükleri zaman var olan kardeşlik ilişkilerimize her alanda büyük katkıları olacak öğrencilerimizi ve sizleri kardeşlerinizin evinde ağırlamış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sayın Metin Gündoğdu kardeşimize bu buluşmaya vesile olduğu için teşekkür ediyorum. Kardeşlerinizin evine hoş geldiniz. Cumhurbaşkanımızın da konuşmalarında vurguladığı gibi, Pakistan-Türkiye sözde değil hakiki manada ve özde iki dost ve kardeş ülkedir" ifadelerini kullandı

Topçu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kardeş Pakistan hükümetinin, İsrail Başbakanı Soykırım Suçlusu Netanyahu'yu resmen 'terörist' olarak tanıma ve uluslararası toplumu da aynısını yapmaya davet etme kararını kutluyor, İsrail bombaları altında şehit olan Filistinli kadın, çocuk, yaşlı, mazlum ve masumlar ile tüm insanlık adına bir insan olarak şükranlarımı sunuyorum.

İslam aleminin büyük evladı Allame İkbal'in asil milletinin değerli hükümetinin aldığı bu karar, tüm mazlumlara umut, zalimlere ise korku vermiştir. Stratejik ortak olan Türkiye ve Pakistan'ın her alandaki ilişkileri en üst seviyede olup bölgenin de barışına, refahına, istikrar ve güvenliğine çok önemli katkılar sağlamaktadır. Bu vesile geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinde ve tren kazasında yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına, Pakistan halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Burada öğrenim gören gençlerimizin sorunları ile ilgili taleplerini gerekli yerlere iletip takipçisi olacağım. Allah kardeş Pakistan'ı ve halkını her türlü kötülükten korusun ve yüceltsin inşallah" diye konuştu.

Topçu konuşmasında, Pakistan Büyükelçiliği Müsteşarı Adeel Ahmed de kabul için ve Pakistanlı öğrencilere göstermiş olduğu ilgi için teşekkür ederek, "Türkiye-Pakistan köklü tarihi kardeşliğe sahip iki dost ve kardeş ülkede. Türkiye ve Pakistan birbirlerinin her sorununun çözümünde birlikte mücadele ederler. İlişkilerimiz kardeşlik temelinde her alanda en üst seviyede olup dünya var oldukça da devam edecektir" dedi.

Metin Gündoğdu ise yaptığı konuşmada, "Türkiye'de okuyan öğrenciler her alanda iki ülke için birer elçidir. Pakistan'ı tüm özellikleri ile Türk halkına, Türkiye'yi de Pakistan halkına tanıtacak kültürel faaliyetleri artırmak gerekir. Biz de Yerli Düşünce Derneği olarak bu tür faaliyetlerinize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da katkıda bulunuruz. Bakanımıza bize gösterdiği ilgi ve kabul için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüşme, Yalçın Topçu'nun Pakistan heyetine yemek ikramı ve hediye takdimi ile birlikte sona erdi. - ANKARA