Üye Girişi
Haberler

Türkiye ve Pakistan Arasındaki Kardeşlik İlişkileri Vurgulandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Pakistan-Türkiye sözde değil, hakiki manada ve özde iki dost ve kardeş ülkedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Pakistan- Türkiye sözde değil, hakiki manada ve özde iki dost ve kardeş ülkedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ; 26. ve 27. Dönem AK Parti Ordu Milletvekili ve Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı Metin Gündoğdu ile Pakistan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Adeel Ahmed, Müsteşar Muavini Muhammad Tahir Gondal, Türkiye Pakistanlı Öğrenciler Birliği Başkanı Junaıd Ashraf ile birlikte Türkiye'de öğrenim gören Pakistanlı 12 öğrenciyi Külliye'deki makamında kabul etti. Topçu bu vesile yaptığı konuşmasında, "Türkiye'deki okullardan mezun olup Pakistan'a döndükleri zaman var olan kardeşlik ilişkilerimize her alanda büyük katkıları olacak öğrencilerimizi ve sizleri kardeşlerinizin evinde ağırlamış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sayın Metin Gündoğdu kardeşimize bu buluşmaya vesile olduğu için teşekkür ediyorum. Kardeşlerinizin evine hoş geldiniz. Cumhurbaşkanımızın da konuşmalarında vurguladığı gibi, Pakistan-Türkiye sözde değil hakiki manada ve özde iki dost ve kardeş ülkedir" ifadelerini kullandı

Topçu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kardeş Pakistan hükümetinin, İsrail Başbakanı Soykırım Suçlusu Netanyahu'yu resmen 'terörist' olarak tanıma ve uluslararası toplumu da aynısını yapmaya davet etme kararını kutluyor, İsrail bombaları altında şehit olan Filistinli kadın, çocuk, yaşlı, mazlum ve masumlar ile tüm insanlık adına bir insan olarak şükranlarımı sunuyorum.

İslam aleminin büyük evladı Allame İkbal'in asil milletinin değerli hükümetinin aldığı bu karar, tüm mazlumlara umut, zalimlere ise korku vermiştir. Stratejik ortak olan Türkiye ve Pakistan'ın her alandaki ilişkileri en üst seviyede olup bölgenin de barışına, refahına, istikrar ve güvenliğine çok önemli katkılar sağlamaktadır. Bu vesile geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinde ve tren kazasında yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına, Pakistan halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Burada öğrenim gören gençlerimizin sorunları ile ilgili taleplerini gerekli yerlere iletip takipçisi olacağım. Allah kardeş Pakistan'ı ve halkını her türlü kötülükten korusun ve yüceltsin inşallah" diye konuştu.

Topçu konuşmasında, Pakistan Büyükelçiliği Müsteşarı Adeel Ahmed de kabul için ve Pakistanlı öğrencilere göstermiş olduğu ilgi için teşekkür ederek, "Türkiye-Pakistan köklü tarihi kardeşliğe sahip iki dost ve kardeş ülkede. Türkiye ve Pakistan birbirlerinin her sorununun çözümünde birlikte mücadele ederler. İlişkilerimiz kardeşlik temelinde her alanda en üst seviyede olup dünya var oldukça da devam edecektir" dedi.

Metin Gündoğdu ise yaptığı konuşmada, "Türkiye'de okuyan öğrenciler her alanda iki ülke için birer elçidir. Pakistan'ı tüm özellikleri ile Türk halkına, Türkiye'yi de Pakistan halkına tanıtacak kültürel faaliyetleri artırmak gerekir. Biz de Yerli Düşünce Derneği olarak bu tür faaliyetlerinize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da katkıda bulunuruz. Bakanımıza bize gösterdiği ilgi ve kabul için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüşme, Yalçın Topçu'nun Pakistan heyetine yemek ikramı ve hediye takdimi ile birlikte sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Uluslararası İlişkiler Yalçın Topçu Dış Politika Pakistan Politika Türkiye ankara

Macron iki ayın sonunda kararını verdi! İşte Fransa'nın yeni başbakanı

Macron iki ayın sonunda kararını verdi! İşte Fransa'nın yeni başbakanı

 Nasıl gözaltına alındı, neden tutuklandı? İşte Narin Güran'ın amcasını ele veren sözler

Narin'in amcasını ele veren sözler

 Gerilim tırmanıyor! İmamoğlu'ndan Bakan Tunç'a: Ben yargıya değil sana parmak salladım

"Ben o parmağı sana salladım"
Karısını taciz ettikleri adamı dövüp bıçaklamışlardı! Olaya ilişkin yeni görüntüler çıktı

Börekçideki kavganın yeni görüntüleri: Seni deşerim
DİZİLER NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2024-2025 yeni sezon yayın tarihleri! Yalı Çapkını, Bahar, Gönül Dağı, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? A101 AKTÜEL KATALOĞU 5 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? Adidas Super Step Ayakkabı, Akülü Araba... BİM 6 EYLÜL 2024 KATALOĞU BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak? GSB KYK YURT ÜCRETLERİ: 2024 KYK yurt ücretleri açıklandı mı? KYK yurt ücretleri ne kadar? 1.Tip, 2.Tip, 3. Tip, 4.Tip, 5.Tip, 6.Tip yurt ücretleri Pazartesi okullar kaçta açılacak? Okul saatleri değişti mi, ilk ders zili kaçta çalacak? İstanbul Valiliği açıklama yaptı! Sarımsak yutmak neye iyi gelir? Çiğ sarımsak yutmak ne işe yarar, sivilcelere iyi gelir mi? 2024 YILI ENFLASYON BEKLENTİSİ KAÇ OLDU? 2025- 2027 Enflasyon beklentisi ne oldu? 2025 yılı enflasyon beklentisi açıklandı mı? 5 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Üniversiteler ne zaman açılıyor? YÖK takvimi açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? 6 Eylül Cuma Kızılcık Şerbeti var mı? SON DAKİKA DEPREM: 5 Eylül deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Son depremler!
title