Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı ve Dünya Kırım Tatar Kongresi Başkanı Refat Çubarov'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı ve Dünya Kırım Tatar Kongresi Başkanı Refat Çubarov ve Ukrayna Kültür Vakfı Başkanı Vladislav Berkovskıy, Ukrayna Büyükelçiliği Müsteşarı Denis Zolotaryov ve Kırım Haber Ajansı (QHA) Türkiye İrtibat Bürosu Müdürü Esma Kasar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki makamında kabul etti. Görüşmede Çubarov ve Topçu, Kırım Tatarları için en önemli konulardan biri olan siyasi esirler, Kırım Platformu kapsamındaki gelişmeler ve Türkiye-Ukrayna ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Ukrayna topraklarının işgali ve yasa dışı ilhakı ile başlayan ve iki ülkenin de, bölgenin de, dünyanın da zararına olan, aynı zamanda Kırım Tatarı soydaşlarımızı üçüncü defa yurdundan yuvasından kopartan, çocukların, sivillerin ve masumların katledildiği bu vahşi savaşın, Ukrayna'nın Kırım dahil toprak bütünlüğünü sağlayacak adil bir barış ile neticelenmesini diliyoruz" dedi.

Topçu, "Tevrat'tan alıntılarla masumiyetin timsali çocuklar üzerinden Filistin halkına jenosit (soykırım) uygulayan asrımızın Hitleri Netanyahu hükümetini bir an önce durdurmak artık bütün dünya için bir insanlık görevidir" ifadelerini kullandı.

İnsanlığın geleceği için dünyada barılınunun hakim olduğu bir düzenin temin edilmesi gerektiğini vurgulayan Topçu, "Barışın hakim olduğu, uluslararası meşruiyeti olmayan hukuksuz ilhak ve işgallerin yapılamadığı, çocukların katledilmediği, gençlerin savaş alanlarında ölmediği, ekosistemimizin korunduğu bir dünya dileğiyle sizleri, heyetinizi saygıyla selamlıyor, milletimizin evine tekrar hoş geldiniz diyorum" diye konuştu.

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov ise siyasi esirlere değinerek, "Bizim siyasi tutsaklarımız olan Nariman Celal ve diğer arkadaşlarımızın sayısı 189 kişi. Kırım'ın yakında özgür olacağından eminiz ama suçsuz olan arkadaşlarımız Rusya topraklarına götürüldü. Nariman Celal arkadaşımızı Krasnoyarsk şehrine, yani Sibirya'dan öteye götürdüler. Hiçbirini Kırım'da tutmuyorlar. Haksız suçlamalardan sonra hepsini götürdüler" ifadelerini kullandı.

"Kırım Platformu'nun Kırım'ın bağımsızlığından sonra da faaliyetlerine devam etmesi gerektiğini savunuyoruz"

Uluslararası Kırım Platformu'nun önemine de değinen Çubarov, "Kırım Platformu üç seneden beridir devam ediyor. Bu sene Parlamenterler Zirvesi gerçekleşti. Geçen sene Zagreb şehrinde, bu sene Prag şehrinde oldu. Biz Kırım Platformu'nun Kırım'ın bağımsızlığından sonra da faaliyetlerine devam etmesi gerektiğini savunuyoruz. Biz birçok kanun hazırladık Ukrayna Parlamentosu'nda. Biliyorsunuz, Ruslar uzun bir süre orada bir sürü yasa dışı eyleme imza attı ve Kırım'ı askeri bir karargah haline getirdi. Orayı temizlemek gerekecek" şeklinde konuştu.

Ukrayna Kültür Vakfı Başkanı Vladislav Berkovskıy da ziyaretlerinin amacının Türkiye ile sıkı ilişkiler kurup, ileride daha iyi ve büyük projelere imza atmak olduğunu söyledi.

Görüşme Yalçın Topçu tarafından heyete hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - ANKARA