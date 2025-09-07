Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Manifest tepkisi: Haklarında işlem yapılmalı

İstanbul Küçükçiftlik Park'ta ilk +18 konserini veren Manifest grubunun sergilediği dans ve kıyafetler yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Konser performanslarını beğenenler kadar sert eleştirilerde bulunan kullanıcılar sosyal mecraları yorum yağmuruna tutarken yaşanan gelişme İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı da harekete geçirdi.

"TOPLUMUN EDEP DUYGULARININ İHLALİ"

Manifest grubunun konserine "Hayasızca hareketler" ve "Teşhircilik" suçlarından resen soruşturma başlatan savcılık açıklamasında "Basın ve yayın organları ile sosyal medya platformlarında yapılan yayın ve paylaşımlarda, 06/09/2025 tarihinde Şişli ilçesi Harbiye Mahallesi'nde bulunan Küçükçiftlik Park isimli konser alanında Manifest Grubu tarafından verilen halka açık konser sırasında, şarkı söyleyen grup üyeleri ile sahnede dans ve gösteri yapan şahıslar tarafından, toplumun sahip bulunduğu ortak edep (ar ve haya) duygularının ihlâli ve incitilmesi, edep ve ahlâk temizliğine, toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duyguları, edep törelerine saldırı niteliği taşıyan, çocukları ve gençlerin bu duygularına zarar verip olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketlerde bulunduklarının tespit edilmesi üzerine, söz konusu halka açık konserdeki bu eylemler ile ilgili olarak TCK'nın 225. Maddesinde düzenlenen "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" suçundan ve yapılacak inceleme ve araştırmalar sonrasında tespit edilecek suçlar kapsamında maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için değerlendirme ve soruşturma yapılmak üzere şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmış olup, bu kapsamda bu aşamada gerekli araştırma, inceleme ve şüphelilerin tespiti için Kolluk Birimlerine talimat verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI SARAL FOTOĞRAFI SANSÜRLEDİ

Manifest grubuna yönelik soruşturma kamuoyunda geniş yankı uyandırırken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da yaşananlara kayıtsız kalmadı.

"ZEBANİ KILIKLI YARATIKLAR"

X hesabından grubun sansürlenmiş bir fotoğrafını paylaşan Saral "Manifest" grubu denen bu ahlâksız-edepsiz-hayasız zebani kılıklı yaratıklar, bir daha bu teşhirciliği yapamayacak şekilde haklarında işlem yapılmalıdır" dedi.