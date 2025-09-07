Haberler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Manifest tepkisi: Haklarında işlem yapılmalı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Manifest tepkisi: Haklarında işlem yapılmalı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İstanbul'da verdikleri +18 konser için "teşhircilik" soruşturması başlatılan Manifest grubuna tepki gösterdi. Saral "Bu ahlâksız-edepsiz-hayasız zebani kılıklı yaratıklar, bir daha bu teşhirciliği yapamayacak şekilde haklarında işlem yapılmalıdır" dedi.

İstanbul Küçükçiftlik Park'ta ilk +18 konserini veren Manifest grubunun sergilediği dans ve kıyafetler yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Konser performanslarını beğenenler kadar sert eleştirilerde bulunan kullanıcılar sosyal mecraları yorum yağmuruna tutarken yaşanan gelişme İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı da harekete geçirdi.

"TOPLUMUN EDEP DUYGULARININ İHLALİ"

Manifest grubunun konserine "Hayasızca hareketler" ve "Teşhircilik" suçlarından resen soruşturma başlatan savcılık açıklamasında "Basın ve yayın organları ile sosyal medya platformlarında yapılan yayın ve paylaşımlarda, 06/09/2025 tarihinde Şişli ilçesi Harbiye Mahallesi'nde bulunan Küçükçiftlik Park isimli konser alanında Manifest Grubu tarafından verilen halka açık konser sırasında, şarkı söyleyen grup üyeleri ile sahnede dans ve gösteri yapan şahıslar tarafından, toplumun sahip bulunduğu ortak edep (ar ve haya) duygularının ihlâli ve incitilmesi, edep ve ahlâk temizliğine, toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duyguları, edep törelerine saldırı niteliği taşıyan, çocukları ve gençlerin bu duygularına zarar verip olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketlerde bulunduklarının tespit edilmesi üzerine, söz konusu halka açık konserdeki bu eylemler ile ilgili olarak TCK'nın 225. Maddesinde düzenlenen "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" suçundan ve yapılacak inceleme ve araştırmalar sonrasında tespit edilecek suçlar kapsamında maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için değerlendirme ve soruşturma yapılmak üzere şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmış olup, bu kapsamda bu aşamada gerekli araştırma, inceleme ve şüphelilerin tespiti için Kolluk Birimlerine talimat verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI SARAL FOTOĞRAFI SANSÜRLEDİ

Manifest grubuna yönelik soruşturma kamuoyunda geniş yankı uyandırırken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da yaşananlara kayıtsız kalmadı.

"ZEBANİ KILIKLI YARATIKLAR"

X hesabından grubun sansürlenmiş bir fotoğrafını paylaşan Saral "Manifest" grubu denen bu ahlâksız-edepsiz-hayasız zebani kılıklı yaratıklar, bir daha bu teşhirciliği yapamayacak şekilde haklarında işlem yapılmalıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Manifest tepkisi: Haklarında işlem yapılmalı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
Ünlü oyuncu sektör değiştirdi! İşte yeni mesleği

Ünlü oyuncu sektör değiştirdi! İşte yeni mesleği
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıDemir Acer:

Müzik güzel bir şey fakat her Show'un bir edebi adabı vardır, Amsterdam bile bu kadar geniş değil, aşırıcilik her zaman zararlı ve kötü bir örnektir,

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSait Paşa:

Amsterdam’a en son ne zaman gittin, sık sık gidiyormusun. Pek sayın ahlak zabıtası demir acer

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıHOZKAN:

ÇAĞDAŞLIK sevenler üzülür tutuklarsanız.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUğur IRK:

pavyonlar genelevleri ülkenin ahlakını mı temsil ediyor

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSait Paşa:

Ama onlar devlete vergi veriyor

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıFrida Kahlo:

Çıplaklığı çağdaşlık zanneden yobazlar şimdi bir sürü tepki gösterecekler.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıWingchun07 null:

Namus namus ve allah allah diyenden korkacaksın

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrenciyken kaybettiği cüzdanını 51 yıl sonra buldu

Öğrenciyken kaybettiği cüzdanı 51 yıl sonra buldu
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan için yakalama emri çıkarıldı

Telefonunu kapatıp kayıplara karışan Emniyet Müdürü için yakalama emri
Anlaşma sağlandı! Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'den ayrılıyor

Transfer bitti: Fenerbahçe'de ayrılık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.