Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Özel'in "Cunta" sözlerine sert tepki: Yanına kalmayacak

Özgür Özel, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçildi. Özel'in kurultayda konuşma yaparken sarf ettiği "Cunta" sözlerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan sert tepki geldi.

"SÖZLERİNİ TEK TEK YUTACAKSIN"

Oktay Saral resmi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Geçtiğimiz günlerde Saraçhane'de Cumhurbaşkanımıza ve ailesine hakaret ettiren daha sonrasında yalandan bir geri adım atan Özgür Özel, şimdi de milletin seçtiği Cumhurbaşkanına "meşruiyetini yitirmiş cunta başı" sözlerini kullanıyor. Bu edepsizliğin de yanına kalmayacak. Bu sözlerini tek tek yutacaksın. Bu cümleler yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza değil Türk milletine de hakarettir. Hesabını vereceksin!"

ÖZGÜR ÖZEL NE DEDİ?

Özgür Özel kurultaydaki konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bugün Türkiye'de yine milletin çözeceği bir denge durumu mevcuttur. Cuntacılar yani darbeyi planlayanlar bir önceki seçimin sonuçlarından dolayı sarayda devlet dairelerindeki makam odalarına hapsedilmiş bir cunta olarak durmaktadırlar ama sokaklar irade halkındır, bizimle birliktedir. O cunta arkadaşlarımızı esir tutmaktadır. Bugün Türkiye'yi seçimden korkan, rakibinden korkan, milletten korkan bir cunta yönetmektedir. Tayyip Erdoğan halkın desteğini arkasına alan bir cumhurbaşkanı değil, halkın desteğini alanları kendine rakip olabilecekleri hedef alan bir cunta başkanına dönüşmüştür. Artık meşruiyeti yoktur, seçimden, sokaktan korkmaktadır. Bugün bu salondaki irade o cuntayı dağıtacak iradedir. Türkiye bir avuç cuntacıdan büyüktür."