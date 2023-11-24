Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum Kars'ta Türkiye Sohbetleri'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Kars'ta "Cumhuriyet'in 100'üncü Yılında Türkiye Yüzyılı Vizyonu" kapsamında düzenlenen 'Türkiye Sohbetleri' toplantısına katıldı.

DSİ Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Ayhan Oğan ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Programın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Türkiye'nin yeni anayasaya ihtiyacının sadece ülkemizin toplumsal, siyasi ve ulusal dinamiklerinden kaynaklanmadığını, aynı zamanda günümüz dünyasının bu dönüşüm sürecine girdiği dönemde ortaya çıkan ihtiyaçlardan kaynaklandığını belirtti. Uçum, "Çünkü günümüz dünyası, bu 21'inci yüzyılın ilk çeyreği real politiğin egemen olduğu bir dünya, ne demek real politik, biliyorsunuz real politik hukuktan arındırılmış, inançtan arındırılmış, ahlaktan arındırılmış, çıplak güç savaşları dönemleri demek. Bugün günümüz dünyasında her şey açık güç savaşları üzerinden yürüyor. Şöyle düşünün Birleşmiş Milletler diye bir kurum var. Ama bir etkisi var mı? Uluslar arası bir Hukuk Düzeni Sistem var. Ama yetkisi var mı? Dünyada şuanda insanlığın referans aldığı herhangi bir uluslar arası hukuk düzeni, ya da bir uluslar arası kurum söz konusu değil. Dünya şuanda tamamen güç savaşları üzerinden bir anda karanlık orman kanunlarına göre yaşayan bir canlıya dönüşmüş durumda ve bugün askeri güçler, ekonomik güçler, siyasi güçler, teknolojik güçler, dünyadaki ilişkileri belirleyen temel etkenlere dönüşmüş durumdalar" dedi.

"Dolayısıyla real politiğin tam olarak hakim olduğu bir ara dönemden geçiyoruz. ve bu dönemde hakikaten özellikle batının, batı odaklarının 2 yüzlülüğünün çok net bir şekilde açığa çıktığı bir dönem yaşıyoruz" diyen Uçum, "Gazze olayı ile birlikte bu ikiyüzlülüğün, çok yüzlülüğün çok belirgin bir biçimde ortaya çıktığı bir ara dönemden geçiyor. Şimdi böyle bir dünyada hakikaten yeni anayasa ihtiyacı, sadece ülkemizin ihtiyacı olarak ele alınamaz. Aynı zamanda bu dünya bizi bir yeniden yapılanma sürecine sokuyor. Yeniden yapılanma sürecinde ülkemizin nasıl bir pozisyon alacağına ilişkin de çok önemli bir hedef haline dönüşür " diye konuştu. - KARS