Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Avrupa Birliği (AB) Güney Kafkasya ve Gürcistan Özel Temsilcisi Toivo Klaar ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel konular ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, AB Güney Kafkasya ve Gürcistan Özel Temsilcisi Toivo Klaar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Avrupa Birliği (AB) Güney Kafkasya ve Gürcistan Özel Temsilcisi Toivo Klaar ile bir araya geldi.

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Birliği Güney Kafkasya ve Gürcistan Özel Temsilcisi Toivo Klaar ve beraberindeki heyet ile Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde bir araya geldik. Bölgesel konuların yanı sıra Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.