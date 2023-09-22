Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan, şehit ve gazi ailelerini ağırladı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, şehit ve gazi ailelerini ağırladı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, Mardin 15 Temmuz Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir öncülüğünde Millet Kütüphanesi ve 15 Temmuz Müzesi'nde düzenlenen görüşmede, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Kandemir, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz ile birlikte şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi.

Aslan, şehit ve gazi ailelerine destek çıkılması mesajını verdi. - DİYARBAKIR