Anayasa Mahkemesi eski başkanı Haşim Kılıç'tan Adaylık açıklaması; Gündemimde yok

Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olarak Anayasa Mahkemesi eski başkanı Haşim Kılıç'ı düşündüğü iddiası, gündeme bomba gibi düşmüştü. Haber Türk'ten Çimen Çetin'e konuşan Kılıç, konuyla ilgili yapmış olduğu ilk açıklamada, "Neye dayanarak böyle bir iddia ortaya atıldı bilmiyorum. İddianın nedenini ve temelini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Kılıç, Millet İttifakı liderlerinin yaptıkları açıklamalara da işaret ederek, "Başkanlar, adaylarla ilgili görüşmelerin sürdüğünü ve henüz isim tespit etmediklerini söylüyorlar" ifadesini kullandı.

Haşim Kılıç, ayrıca 6'lı masada yer alan liderlerle de herhangi bir görüşmesinin olmadığını ve adaylık konusunun da gündemde bulunmadığını söyledi.

Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olarak düşünüldüğü iddia edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ta "Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum, devam edeceğim" açıklaması yapmıştı.

Böylelikle Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak adı geçen 2 aday iddiaları doğrulamazken, gündemde Cumhurbaşkanı adayı olarak adı geçen tek isim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı sizce kim olmalı? #Milletİttifakı — Haberler (@Haberler) April 8, 2022

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