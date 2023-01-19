Cumhurbaşkanı 14 Mayıs'ta seçilmezse ikinci tur ne zaman yapılacak? İşte süreçle ilgili merak edilenler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrat Parti'nin 'Yeter söz milletindir' sloganıyla 14 Mayıs 1950'de büyük bir seçim zaferi kazandığını hatırlatarak, "Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün darbe şakşakçılarına 'yeter' diyecektir" dedi. Peki süreç nasıl işleyecek? İşte tüm merak edilenler...

Seçim tarihine yönelik tartışmalar sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'ı işaret etmesi siyaset gündemini hareketlendirdi. Anayasaya göre seçimlerin bu tarihte yapılması için 2 seçenek bulunuyor. Ya Meclis'te karar alınacak ya da Cumhurbaşkanı karar verecek.

360 OY GEREKİYOR

Seçimi öne çekme kararının Meclis'te alınması için en az 360 milletvekilinin kabul oyu kullanması gerekiyor. Cumhur İttifakı'nın ise Meclis'te 334 oyu bulunuyor. 134 sandalyeli CHP ile 37 sandalyeli İYİ Parti yönetimi, 6 Nisan'dan sonraki bir tarihe onay vermeyeceklerini deklare etti. 56 sandalyeli HDP grubu da Cumhur İttifakı ile hareket etmeye sıcak bakmıyor. Sürpriz bir gelişme olmazsa Seçim kararının doğrudan Cumhurbaşkanı'nın kararıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. AK Parti kulisinde, Erdoğan'ın kararnameyi 10 Mart Cuma günü imzalayabileceği belirtiliyor.

İKİNCİ TUR NE ZAMAN YAPILACAK?

Meclis'ten karar çıkmaması halinde sandık tarihini Cumhurbaşkanı belirleyecek. AK Parti kanadında Cumhurbaşkanı'nın 14 Mayıs'ta seçim yapılması için karar vereceği tarih olarak 10 Mart'a işaret ediliyor. Cumhurbaşkanı ilk turda seçilmezse ikinci tur 28 Mayıs Pazar günü yapılacak.

21 MART'TAN İTİBAREN ADAYLIK BAŞVURULARI ALINACAK

YSK'nın 21 Mart'tan itibaren cumhurbaşkanı adaylık başvurularını alması bekleniyor. Sonraki 5'inci günde başvuru süresi bitecek. Partilere, cumhurbaşkanı adaylarını YSK'ya bildirmeleri için 26 Mart Pazar akşamına kadar süre tanınacak. Seçmenden imza talep eden adaylar da 5 Nisan'da YSK'ya başvuracak. Sonraki günlerde cumhurbaşkanı geçici aday listesi ve 10 Nisan gibi de kesin aday listesi yayınlanacak.

BAŞKANLAR DÖNEMEYECEK

Kamu görevlisi veya belediye başkanı olan cumhurbaşkanı adayı, aday listesinin kesinleştiği tarih itibarıyla görevinden ayrılmış sayılacak. Cumhurbaşkanı Seçimi Yasası'na göre istifa eden kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde bir ay içinde görevlerine dönebiliyorlar. Yasa, belediye başkanları ile partilerin il, ilçe yöneticileri ve belediye meclisi üyeleri açısından göreve iadeye yönelik hükümler içermiyor.