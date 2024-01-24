Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda partisinin adaylarını açıkladı. Cumhur İttifakı'nın Polatlı Belediye Başkan adayı Levent Çağlancı oldu.

LEVENT ÇAĞLANCI KİMDİR?

Levent Çağlancı, 28 Nisan 1986 tarihinde Ankara'da doğmuş ve İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Evli ve 1 çocuk babası olan Çağlancı, 2024 Yerel Seçimleri'nde Ankara Polatlı Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı olmuştur. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nda çeşitli görevlerde bulunmuş ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak da görev yapmıştır. İyi derecede İngilizce bilen Levent Çağlancı, birçok AB projesinde yer almış ve bilimsel makalelere imza atmıştır.