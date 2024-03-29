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Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, otel çalışanlarıyla bir araya geldi

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Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Bodrum ilçesinde otel ve turizm sektörü çalışanlarıyla bir araya geldi.

Ayaydın, Pina Yarımadası'nda bir otelde düzenlenen programda, sezon öncesi son hazırlıkları yapan otel çalışanlarıyla bir araya geldi.

Aydın Ayaydın, burada yaptığı konuşmada, göreve gelmesi halinde ilk işinin Muğla ve ilçelerindeki altyapı sorununu hızlı şekilde düzeltmek olacağını söyledi.

Muğla için 75 proje hazırladıklarını belirten Ayaydın, "80 gündür sahadayım. Muğla Menteşe başta olmak üzere bütün ilçeleri en az 5-6 kez dolaştım. Muğla çok geniş bir alana yayılmış ilimiz. Hem turizm hem de tarım ve madencilik sektörünün yer aldığı ilimiz. Ama Muğla deyince akla ilk turizm geliyor. Ben başkan seçildiğim andan itibaren altyapıyla işe başlayacağım. Hiçbir ilçemizde altyapı yapılmamış." dedi.

Ayaydın, Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde arıtmadan kanalizasyonun denize verilmesine de tepki gösterdi.

Muğla'da 20 yılda yapılamayan projeleri 5 yıl içerisinde hayata geçireceği sözünü veren Ayaydın, "Sizlerin, çocuklarınızın ve torunlarınızın geleceğine, çok iyi bir Milas, Bodrum ve Muğla bırakacağız. Bundan hiçbir endişeniz olmasın." ifadelerini kullandı.

Kadınlara çok önem verdiğini ifade eden Ayaydın, büyükşehir belediyesinde bir ofis açarak ev kadınlarının ister evinde ürettiği isterse de dışarıdan alıp satmak istediği ürünleri elektronik ortamda pazarlamalarını sağlayacaklarını dile getirdi.

Ayaydın, Muğla'da yapacakları projeler arasında Menteşe ilçesinde hafif raylı sistem olduğuna dikkati çekerek, hastaneye gidenler ve üniversite öğrencileri için rahat ulaşım sağlayacağını anlattı.

Bodrum'da 25 yıldır ailesiyle yaşadığını ifade eden Ayaydın, şöyle konuştu:

"Hiçbir kısıtlama olmadan özgür Muğla'yı yaşayacaksınız. Hiç kimsenin hayat tarzına müdahale edilmeyecek. Ben siyaset yapmaya gelmedim, siyaset için aday olmadım, sorunları çözmek için aday oldum. Bu seçim siyasetin yapılacağı bir seçim değil. Bu seçimde mahallenizi, sokağınızı, beldenizi, ilçenizi yönetecek olan ve sorunları çözebilecek olan adayı seçeceksiniz. Ben buna adayım. Seçildiğim takdirde Muğla'da yaşayan 1 milyon 66 bin vatandaşın çok rahat yaşamasını sağlayacağım. Çok güzel bir Muğla yaratmak için yola çıktım. Siz de sandık başına gittiğinizde düşüncenizi bir yana bırakın. Size kimin hizmet edeceğine inanıyorsanız, hangi siyasi partinin projelerine inanıyorsanız ona oy verin. Ben sorunları da çözümleri de biliyorum. Yıllarım devlette geçti. Emin olun sizin sorunlarınızı seçebilecek tek adayım. Sizler için geliyorum."

Aydın Ayaydın'ın programlarına, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak da katıldı.

Programın ardından otel personeli Aydın Ayaydın ile fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Politika

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