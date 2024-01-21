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Ardahan'da Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar Coşkuyla Karşılandı

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Cumhur İttifakı'nın Ardahan Belediye Başkan adayı Yunus Baydar, Ankara dönüşünde meşaleler eşliğinde coşkuyla karşılandı. Baydar, partililer ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Konvoy eşliğinde parti binasına ulaşan Baydar, yaptığı konuşmada birlik ve hizmet vurgusu yaptı.

Ardahan'da Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar, Ankara dönüşünde coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2024 tarihinde Cumhur İttifakı'nın Ardahan Belediye Başkan adayının Yunus Baydar olduğunu açıkladı. Meşaleler eşliğinde eşi Filiz Baydar, Milletvekili Kaan Koç, AK Parti il Başkanı Ersin Yılmaz, MHP Ardahan İl Başkanı Turgay Met ve partililerle birlikte karşılanan Yunus Baydar'a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Baydar, Ardahan Üniversitesi kavşağında karşılanması sonrası başlayan konvoyla parti binasına geldi.

Baydar, burada yaptığı konuşmada, siyasetin değişik aşamalarında yer aldığını söyleyerek, "İl başkanı ve il Genel Meclisi üyeliği görevlerinde bulundum. Allah'a şükür bunu açık yüreklilikle söylemeliyim ki şimdiye kadar hiç kimseyi ötekileştirmedim. Bölge ayrımı, köken ayrımı ve etnik ayrımı yapmadan hizmet ettim. Buna da sizler şahitsiniz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız halkımızın teveccühü doğrultusunda bu görevi bana teslim etmiş. Ama şunu bilin ki bu şehri biz beraber yöneteceğiz" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Yunus Baydar Ardahan Ankara Politika Haberler

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