Hakan Tütüncü, Antalya'da sivil toplum kuruluşlarıyla buluştu

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Antalya'da sivil toplum kuruluşlarıyla buluşmaya devam etti.

Seçim çalışmaları kapsamında Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde Antalya Erzincanlılar Yardımlaşma Derneği buluşmasına katılan Tütüncü, konuşmasında, hemşehri derneklerinin Anadolu'nun güzelliklerini şehre taşımalarından büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Tütüncü, şehrin çok kültürlü, birlik beraberlik ve kardeşlik içinde yaşamaya yönelik bir iradenin oluştuğu ortamı meydana getirmesi bakımından da son derece değerli bulduklarını kaydetti.

Ardından AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Cumhur İttifakı'nın Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer ile Doğu ve Güneydoğulu vatandaşlarla buluşan Tütüncü, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için en güzel makam, sizlerin gönlünde, kalbinde elde ettiğimiz yerlerdir. 15 yıldır Kepez'de, sizlerle gönül gönüleyiz. Bizim derdimiz, ülkemiz güzel olsun. Milletimiz, memleketimiz daha güçlü olsun. Şehrimiz daha kaliteli hizmetlerle dolsun. Bizim derdimiz, güzel Kepez'imiz, güzel Antalya'mız, en güzel hizmetlerle buluşsun. Biz, bu dertle dertliyiz. Çünkü, biz Antalya'mızı çok seviyoruz. Kepez'den, Antalya'dan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü bir selam göndereceğiz. Önümüzdeki 5 yılda hem Kepez'de, hem Antalya'da hizmetlerinde eserlerinde en güzelini sizin için yapacağız. Her zaman olduğu gibi yine aile olmanın, birlikte olmanın, beraber olmanın mutluluğu içinde olacağız. Kepez 15 sene önce neydi? Şimdi ne halde? 5 yıl sonrada çok güzel bir Kepez göreceğiz. Onu da inşallah Rıza Sümer başkanımla yapacağız. Allah yolumuzu da, ufkumuzu da bahtımızı da açık etsin. Allah sizi bizden, bizi sizden, hiç birimizi hiç birimizden ayırmasın."