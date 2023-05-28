Cumhur İttifakı Nazilli'de Zafer Kutlaması Yaptı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 13. Cumhurbaşkanı seçimlerinde sonuçların belli olmasını ardından Cumhur İttifakı kanadında kutlamalar meydanlara sığmadı. Kent meydanı başta olmak üzere cadde ve sokaklara taşan kutlamalar büyük coşkuya sahne oldu.

Sabah 08.00'de başlayan oy kullanma işlemlerinin saat 17.00'de tamamlanarak sandıkların açılmasının ardından ortaya çıkan sonuçlarla 13. Cumhurbaşkanlığını kazanan ve güven tazeleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenler büyük coşku yaşadı. Seçimlerden zaferle çıkan Cumhur İttifakı'nın Nazilli cephesi ise büyük bir kutlama gerçekleştirdi. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, makamında yaptığı basın açıklamasında teşekkürlerini ifade etti. Başkan Özcan, "Seçim sürecinde gece gündüz demeden canla başla çalışan tüm hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Bu seçimin kazananı Nazilli ve Türkiye oldu. Bundan sonraki yerel seçimlerde de zaferle çıkmak için çok çalışacağız ve Nazilli'yi, Aydın'ı Cumhur İttifakımıza kazandıracağız. Nazilli'nin il olması için Sayın Cumhurbaşkanımızdan istekte bulunacağız" dedi.

Makamında yaptığı basın toplantısının ardından meyanı dolduran vatandaşların yoğun talebi üzerine bir de balkon konuşması yapan Başkan Özcan, tüm Nazilli halkına teşekkürlerini ifade ederek yerel seçimlerde de destek sözü aldı. Kutlamalar gece boyu davul-zurna ve müzikler eşliğinde söylenen şarkılar ve havai fişek gösterileri ile sürdü. - AYDIN

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