Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut Basın Mensuplarıyla Buluştu

Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan adayı Derya Bulut, basın mensuplarıyla bir arada geldi.

Bulut, bir kafede düzenlediği basın toplantısında, kentin dertleriyle dertlendiklerini söyledi.

Kentin tüm sorunlarını bildiklerini ifade eden Bulut, "Bu seçim Kırklareli'nin kader seçimi" dedi.

Cumhur İttifakı ile Kırklareli'nin kazanacağını dile getiren Bulut, 1 Nisan'dan itibaren tüm sorunların üstesinden geleceklerini kaydetti.

Mevcut belediye başkanını eleştiren Bulut, "Bugün ben halka çıktığınızda hiç ihtimal vermiyorum bir vatandaşımız da çıkıp diyemez herhalde, 'sayın başkanımız gerçekten çok mücadele etti'. O kolayı seçti. En kolayı bahane üretmek, en kolay mazeret üretmek hayatta. Biz mazeret üretmeyeceğiz, koşullar ne olursa olsun." diye konuştu.

Her zaman çözümden yana olacaklarını anlatan Bulut, belediyecilik anlayışlarında üretkenliğin olduğunu kaydetti.

Çok emek harcayıp bu kente en iyi hizmetleri getirmek için çalışacaklarını dile getiren Bulut, şöyle devam etti:

"Niyetimizi hepimiz çok iyi biliyorsunuz. 1 Nisan'da o bahanelerin hepsi geride kalacak. Planlar ve projeler konuşacağız. Biz her zaman kendimize yakışan bir seçim kampanyası geçirdik bugüne kadar, bu seçimde öyle olacak. Demokrasi içerisinde keyif verecek eleştiriler yapacağız. Halkın talepleri ile projelerimizi ve vaatlerimizi netleştireceğiz. Bu seçim kent için bir dönüm noktası bir viraj, köprüden önce çıkış. Biz çok iyi hazırlandık şuan dinleme fazındayız, eksik hiçbir şey bırakmak istemiyoruz. Planlı ve programlı bir şekilde devam ediyoruz."

Programa AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Daştaş, MHP İl Başkanı Şaban Savaşan ile Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Ercan Andaç da katıldı.