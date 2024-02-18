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Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba ve Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Tezcan Karakütük Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

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Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, esnaf ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek projelerini anlattı. Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Tezcan Karakütük ise esnafı ziyaret ederek ortak akılla yöneteceklerini belirtti.

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Eski Sanayi Sitesi esnafını ziyaret eden İba, talepleri dinledi, projelerini anlattı.

İba, esnafa destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini ziyaret eden İba, Osmanlıspor futbolcuları ve yönetimiyle de yemekte bir araya geldi.

İba, kentteki nikah ve cenaze törenlerine de katıldı.

Helvacıoğlu projelerini anlattı

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti belediyeciliğini sürdürmek için çalışacaklarını belirtti.

Helvacıoğlu, Keşan Belediyesi Selim Sesler Tiyatro ve Konferans Salonu'ndaki toplantıda, ilçenin kalkınması için hükümetin desteğiyle 5 yılda çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Son 5 yılda Keşan ve Keşan halkının kazandığını ifade eden Helvacıoğlu, "Keşan'da bir başarı öyküsü vardır ve bunu birlikte yazdık. Keşan sahipsiz değildir bunu hükümetimizle gösterdik. Milletin kaynakları millete sunulacaktır. 31 Mart akşamı gönül belediyeciliği Keşan'da devam edecek, kimse kaybetmeyecek. Kazanan yeniden Keşan, kazanan yine Keşanlı olacak." diye konuştu.

AK Parti İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ve MHP İlçe Başkanı Adnan İnan da toplantıda konuşma yaptı.

Karakütük, ziyaretlerini sürdürüyor

Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Tezcan Karakütük, esnafı ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Karakütük, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Esnafı ziyaret eden Karakütük, projelerini anlatarak talepleri dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karakütük, kenti ortak akılla yöneteceklerini belirtti.

Yaşanabilir bir Edirne için projeler hayata geçireceklerini dile getiren Karakütük, "Yaptığımız ve yapacağımız her hizmeti meclisimizden halkımıza, memurumuzdan işçilerimize kadar fikir alışverişi yaparak, istişare yöntemi ile yapacağız. Karar alma süreçlerine yereldeki tüm aktörlerin katılımı sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

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