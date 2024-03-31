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Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, oyunu kullandı

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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, oyunu Kocatepe İlkokulu'nda 4382 nolu sandıkta kullandı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Altınok, "Demokrasi herkesin kendi hür iradesinin tecellisidir. Vatandaşımızın oyuna ve iradesine sahip çıkıp saygı duyacağız." dedi.

"VATANDAŞIN OYUNA VE İRADESİNE SAYGI DUYACAĞIZ"

Turgut Altınok, Keçiören'de oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarına teşekkür ederek, "Soğuk demeden, sıcak demeden hep peşimizde oldunuz" dedi.

Altınok, "Demokrasi, herkesin kendi iradesinin tecellisidir. Seçimler Ankaramıza hayırlı olsun. Ankara milli mücadelemizin başkenti. Bulunduğumuz mahallenin adı da Karargahtepe Mahallesi. Neden Karargahtepe derseniz, Atatürk 27 Aralık 1919'da Ankara'ya geldiğinde Keçiörene geliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin varoluş destanının yazıldığı yerdeyiz şu an. Kazanan şehirlerimiz ve ülkemiz olsun. Demokrasi herkesin kendi hür iradesinin tecellisidir. Vatandaşımızın oyuna ve iradesine sahip çıkıp saygı duyacağız" Seçimleri Ankara İl Teşkilatı'nda takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, oyunu kullandı

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, oyunu kullandı

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, oyunu kullandı

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Haberler.com / Eymen Dursun - Politika

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Yorumlar (4)

Cemal Zenginyurt:

Turgut Altinok geliyor. Mansur bye bye

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Damla Sengul:

bütün Ankara nin komşusuymus

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sade vatandaş:

kardeşinin verdiği vekaletle miras kalan arsaları üzerine geçirip mahkemelik olmuş sakın Ankaralıların vereceği vekaletle yarıdan fazlası zaten kendinin olan Ankaradaki kalan arazileride üzerine geçirmesin

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Yıldırım YILDIZ:

Binali vardı bir zamanlar kaderleri aynı olur inşallah

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