Cumhur İttifakı Adayı Turgut Altınok, Hüseyin Gazi Cemevi ve Türbesini Ziyaret Etti

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok,

Hüseyin Gazi Cemevi ve Hüseyin Gazi Türbesi'ni ziyaret etti. Altınok, "Cami de bizim cemevi de bizim" dedi.

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim çalışmaları çerçevesinde Mamak ilçesinde bulunan Hüseyin Gazi Cemevi ve Hüseyin Gazi Türbesi'ni ziyaret etti. Hüseyin Gazi Cemevi Dedesi Hüseyin Öz eşliğinde türbede öz Türkçe ile dua etti. Altınok, yaptığı konuşmada Alevi-Sünni ayrımı olmadığını, acıların ortak, değerlerin, insanların aynı olduğunu belirtti. Göreve geldiği ilk yıl Hünkar Hacı Bektaşi Veli anma programı yaptığını hatırlatan Altınok, "15 yıl görev yaptım, 15 yıl boyunca da Hünkar'ı andık, anlattık, tanıtmaya çalıştık" dedi.

Turgut Altınok, Türkiye'nin birçok noktasındaki cemevlerine uzak yakın demeden yardım ettiklerini aktararak, "Cami de bizim cemevi de bizim. Hepimiz bir, özümüz bir, kardeşiz" diye konuştu.

Altınok, cemevinden ayrılırken Hüseyin Öz'e Zülfikar kılıcı hediye etti. - ANKARA