Cumartesi Anneleri ve hak savunucuları gözaltına alındı

Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle Galatasaray Meydanı'na çıkmaları engellenerek gözaltına alınan Cumartesi Anneleri ve hak savunucuları, 5 saat sonra serbest bırakıldı.

Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle Galatasaray Meydanı'na çıkmaları engellenerek gözaltına alınan Cumartesi Anneleri ve hak savunucuları, 5 saat sonra serbest bırakıldı.

Kayıp yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana İstanbul Taksim'deki Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, 962'inci haftada da polis engeliyle karşılaştı.

Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali kararının Beyoğlu Kaymakamlığı'na tebliğ edilmesine rağmen Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı'nda bugün yapmak istedikleri oturma eylemi de engellendi. Meydana giriş ve çıkışları barikatlarla kapatan polis, Cumartesi Anneleri ve hak savunucularından 32 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için çeşitli hastanelere sevk edilen 32 kişi daha sonra serbest bırakıldı.