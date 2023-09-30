Cumartesi Anneleri Gözaltında Kaybedilen Yakınlarının Akıbetini Sormak İçin Oturma Eylemi Yaptı

Cumartesi Anneleri, Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yaparak gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanmasını talep etti. Ancak polis tarafından engellendi ve 26 kişi gözaltına alındı.

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararına karşın 965'inci haftada da polis tarafından engellendi. Meydana giriş ve çıkışları kapatan polis, 26 kişiyi gözaltına aldı.

AYM'nin Galatasaray Meydanı'ndaki oturma eylemlerinin yasaklanmasıyla ilgili verdiği "hak ihlali" kararının ardından Cumartesi Anneleri, 965'inci haftada da meydana karanfil bırakarak oturma eylemi yapmak istedi. Beyoğlu Kaymakamlığı'nın yasak kararıyla eylem öncesinde İstiklal Caddesi'nin Galatasaray Meydanı yönüne olan girişleri ve çıkışları kapatıldı.

Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Buluşmamızda 26 kişi, AYM kararlarına rağmen bir kez daha kelepçelenerek gözaltına alındı. Destek için gelenlerin arkadaşlarımızla buluşmaları engellendi" denildi.

Cumartesi Anneleri'nin yaptıkları açıklamaya göre, gözaltına alınanların isimleri şöyle:

"Hanife Yıldız, İkbal Eren, İrfan Bilgin, Mikail Kırbayır, Besna Tosun, Hasan Karakoç, Ali Ocak, Newroz Ali Tosun, Eren Keskin, Oya Ersoy, Leman Yurtsever, Nazım Dikbaş, Cüneyt Yılmaz, İsmail Yücel, Şükran Diler, Türkan Acar, Ömer Kavran, Hatice Onaran, Seyit Doğan, Begali Kurnaz, Davut Arslan, Hüseyin Aygül, Doğan Özkan, Gülendam Özdemir, Cem Güncü, Zehra Demir."