Cumartesi Anneleri Galatasaray Meydanı'nda engellendi

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, polis tarafından engellendi. Eylem öncesinde İstiklal Caddesi'ne girişler ve çıkışlar kapatılırken polis müdahalesiyle en az 32 kişi gözaltına alındı.

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararına karşın 962'inci haftada da polis tarafından engellendi. Eylem öncesinde İstiklal Caddesi'ne girişler ve çıkışlar kapatılırken polis müdahalesiyle en az 32 kişi gözaltına alındı.

AYM'nin Galatasaray Meydanı'ndaki oturma eylemlerinin yasaklanmasıyla ilgili verdiği "hak ihlali" kararının ardından Cumartesi Anneleri, 962'inci haftada da meydana karanfil bırakarak oturma eylemi yapmak istedi. Beyoğlu Kaymakamlığı'nın yasak kararıyla eylem öncesinde İstiklal Caddesi'nin Galatasaray Meydanı yönüne olan girişleri ve çıkışları kapatıldı.

Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, polisin müdahalesi sonucunda aralarında Hanife Yıldız, Maside Ocak,Mikail Kırbayır, Besna Tosun, Ali Tosun, Ali Ocak, Gülseren Yoleri, Leman Yurtsever, İsmail Yücel, Hasan Karakoç, Hatice Onaran, Davut Arslan, Begali Kurnaz, Taylan Bekin, Doğan Özkan'ın da bulunduğu 32 kişi gözaltına alındı.

Tüm engellemelerin sonucu sadece 3 kişinin Galatasaray Meydanı'na ulaşabildi. Alana karanfil bırakan 3 kişi tüm engellemelere rağmen bu mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Cumartesi Anneleri, Galatasaray Meydanı'nda yapamadıkları açıklamayı sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdi. Açıklamada, gözaltında kaybedilen yakınlarının akibetini öğrenmek ve faillerin yargılanması için yaptıkları mücadeleyi sürdüreceklerini belirtirken İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Kaymakamlığı'nın Anayasa ve yasalara aykırı davranarak suç işlediğini söylediler.