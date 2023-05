Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda test sortileri başladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımı süren Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda ilk test uçuşu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katılımıyla gerçekleştirildi

Uçak 3 kez pist üzerinde sorti yaparken, sorunsuz bir şekilde geri yükseldi

Bakan Nebati: "Yıllık 12 milyon yolcu kapasitesine sahip terminal binasının inşasını haziran ayında tamamlayacağız"

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımı süren Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda ilk test uçuşu, Hazine ve Maliye Başkanı Nureddin Nebati'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Uçak 3 kez pist üzerinde sorti yaparken, sorunsuz bir şekilde geri yükseldi. Bakan Nebati, "Yıllık 12 milyon yolcu kapasitesine sahip terminal binasının inşasını haziran ayında tamamlayacağız. Böylece, Türkiye'nin en büyük havalimanlarından birini hizmeti sunacağız" dedi.

Bakan Nureddin Nebati, test uçuşunun ardından yaptığı açıklamada, haziran ayında açılışı yapılacak olan Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda gerçekleştirilen test uçuşundan dolayı büyük heyecan ve gurur yaşadığını söyledi. Dünyanın en değerli arazilerine ve ülke ekonomisine katkıda büyük bir paya sahip olan Çukurova bölgesini, AK Parti iktidarları döneminde baştan aşağı hizmetle donattıklarını kaydeden Bakan Nebati, "Çukurova'nın incisi olan Mersin'imizi dev yatırımlarla şahlandırmaya devam ediyoruz. Karayolundan demiryoluna, deniz taşımacılığından havayoluna kadar ulaştırma altyapısına ciddi yatırımlar yapıyoruz. Mersin'imizin ulaştırma alanında elde ettiği güçlü konumunu, bugün de Çukurova Bölgesel Havalimanı ile taçlandırıyoruz. Bu yeni eserimiz 21 yılda ülkemizin havayolu ulaşımında yakaladığı büyük yükselişin bir göstergesidir. Tarsus'u ve Çukurova bölgesini ülkemizin parlayan yıldızı haline getirecek olan bu değerli hizmet; bölgemizin mert, vefalı, çalışkan insanına armağanımızdır" diye konuştu.

"Havalimanımız, kargo taşımacılığında Türkiye'nin Ortadoğu ülkelerine açılan kapısı olacak"

Çukurova Havalimanı'nın altyapı çalışmalarının tamamlandığını, üstyapı çalışmalarının da bitmek üzere olduğunu vurgulayan Bakan Nebati, "Yıllık 12 milyon yolcu kapasitesine sahip terminal binasının inşasını haziran ayında tamamlayacağız. Böylece, Türkiye'nin en büyük havalimanlarından birini hizmete sunacağız. Toplam 8 milyon metrekare alanda, 85 bin metrekare büyüklüğünde olan havalimanımızı uluslararası standartlarda hizmet verecek şekilde tasarladık. Ayrıca, havalimanımızla beraber 11,7 kilometrelik havalimanı bağlantı yolunu da hizmete sunacağız. Çukurova Bölgesel Havalimanı'nı, yolcu taşımacılığının yanı sıra yük taşımacılığında da bir merkez konumuna getireceğiz. Havalimanımız Allah'ın izniyle, kargo taşımacılığında Türkiye'nin Ortadoğu ülkelerine açılan kapısı olacaktır. Özellikle bölgedeki tarımsal üretimin ihracatında ve turizmde de önemli bir rol üstlenecektir. Havalimanını devreye aldıktan sonra bölgeye gelen turist sayısının katlanarak artacağına inanıyorum. Öte yandan, şehrimizin istihdamına da olumlu katkısı olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Tam bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye'yi beraberce inşa etmeye devam edeceğiz"

21 yıl boyunca bu millete verdiği her sözü tutan bir hizmet yolculuğunun neferi olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Bakan Nebati, şöyle devam etti:

"Bu süreçte ülkemize kazandırdıklarımız, gelecek yüzyılın Türkiye Yüzyılı olması için gereken altyapıyı da hazırlamıştır. Bundan sonra da doğru zamanda doğru adımları atacak, yılmadan ve yorulmadan milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Tam bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye'yi beraberce inşa etmeye devam edeceğiz. Yeni dönemde Mersin'imize tüm ulaşım sektörlerinde önemli projeleri hayata geçirmeye aralıksız devam edeceğiz. Mersin'in lojistik imkanlarını her geçen gün geliştirecek, mevcut fırsatları şehrimizin kalkınması ve refahı için en isabetli şekilde değerlendireceğiz. Gerçekleştirdiğimiz bu yatırımlarla bir yandan Mersin'in gelişimine ivme kazandırıyor, diğer yandan da çevre bölgenin topyekün kalkınmasına katkı sağlıyoruz. Ülkemizin en önemli üretim, ticaret ve lojistik merkezlerinden biri olan Mersin'imizde çarkların daha hızlı dönmesi için bizler, 'yarın değil, hemen şimdi' diyoruz. ' Mersin üretirse Türkiye üretir, Mersin kalkınırsa Türkiye kalkınır' diyoruz. Öyleyse, 'doğru adımlarla yola devam' diyoruz. Her alanda tam bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye idealimizi gerçekleştirirken, ülkemizi devler ligine taşımaya devam ediyoruz."