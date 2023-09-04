Çukurova Belediye Başkanı Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Türkiye'de Zabıta teşkilatının kuruluşunun 197'nci yıl dönümü dolayısıyla Belediye'nin Zabıta Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu. Zabıta Haftası kutlamaları çerçevesinde yapılan ziyarette, Başkan Soner Çetin zabıta personelini selamladı ve haftalarını kutladı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Türkiye'de Zabıta teşkilatının kuruluşunun 197'nci yıl dönümü dolayısıyla Belediye'nin Zabıta Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu.

Zabıta Haftası kutlamaları çerçevesinde yapılan ziyarette, Zabıta Müdürlüğü'nde Başkan Yardımcısı Selami Kandemir ve Zabıta Müdürü Kenan Özdemir tarafından karşılanan Başkan Soner Çetin, tek tek tüm zabıta personelini selamladı ve haftalarını kutladı.

Başkan Soner Çetin, zabıta personeline hediyeler verdiği ziyarette, zabıtanın belediyelerde çok önemli bir görev yaptığını söyledi. Zabıtanın her koşulda özveriyle görev yaptığını belirten Başkan Soner Çetin, "Şartlar ne olursa olsun en verimli şekilde çalışmalarınızı bundan sonra da sürdüreceğinize eminim. Başkan Yardımcımız Selami Kandemir ve Zabıta Müdürümüz Kenan Özdemir başta olmak üzere hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Zabıta Müdürü Kenan Özdemir'e çiçek veren Başkan Soner Çetin daha sonra zabıta personeli ile birlikte pasta keserek hatıra fotoğrafı çektirdi.