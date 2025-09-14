Haberler

Cudi Dağı'nda Hz. Nuh'un Gemisi'nin İzinde Sefine Camisi İhalesi 2025'te

Cudi Dağı'nda Hz. Nuh'un Gemisi'nin İzinde Sefine Camisi İhalesi 2025'te
Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Hz. Nuh'un gemisinin durduğu Cudi Dağı Sefine bölgesinde inşa edilecek Sefine Camisi için ihalenin 6 Ekim 2025 tarihinde yapılacağını açıkladı. Projenin bölgenin tarihi, kültürel ve manevi kimliğini yansıtan önemli bir eser olacağı vurgulandı.

Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Hz. Nuh'un gemisinin durduğu Cudi Dağı Sefine bölgesinde inşa edilecek Sefine Camisinin ihale tarihini açıkladı.

Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Cudi Dağının manevi değerini yaşatacak önemli bir projeyi kamuoyuyla paylaştı. Tatar, Hz. Nuh'un gemisinin durduğu yer olarak bilinen Cudi Dağı Sefine bölgesinde inşa edilecek Sefine Cami için ihalenin 6 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirileceğini duyurdu. Caminin yalnızca bir ibadethane değil, aynı zamanda bölgenin tarihi, kültürel ve manevi kimliğini yansıtan bir simge olacağını vurgulayan Tatar, projeye katkılarından dolayı Şırnak Valisi Birol Ekici ile Vali Yardımcısı ve Genel Sekreter Murat Çiçek'e teşekkür etti.

Tatar, yaptığı açıklamada, "Bu mübarek mekanda yükselecek olan camimiz, kardeşlik ve birlik ruhunu daima yaşatacak. Şehrimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
