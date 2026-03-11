Haberler

Çubuk'ta "Gönülden Gönüle" ziyaretleri

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti yetkilileri ile birlikte 'Gönülden Gönüle' programı kapsamında esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, onların taleplerini dinledi ve ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Özkan ve AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Ahmet Kılıç esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

"Gönülden Gönüle" programı kapsamında Cumhuriyet ve Yavuz Selim mahallelerinde iş yerlerini dolaşan Demirbaş ve beraberindekiler, esnafın taleplerini dinledi, ev ziyaretleri gerçekleştirdi."

Belediye Başkanı Demirbaş vatandaşlarla bir araya gelmeye büyük önem verdiklerini belirterek, "Hemşehrilerimizle bir araya gelerek onların görüş ve önerilerini dinlemek bizim için çok kıymetli. İlçemizin gelişmesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

AK Parti MKYK Üyesi Özkan da vatandaşlarla kurulan gönül bağını önemsediklerini anlattı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner
