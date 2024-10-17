'Çözüm süreci' tartışmalarına AK Parti kapıyı kapattı

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'nin yeni yasama yılına başladığı gün DEM Partili milletvekilleriyle tokalaşması ve sonrasında verilen mesajlar "Yeni bir çözüm süreci mi başlıyor?" sorusunu akıllara getirdi.

TARTIŞMALARA KAPIYI KAPATTI

Tartışmalar devam ederken AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa milletvekili Efkan Ala'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. "Çözüm süreci masamızda yok" diyerek tartışmalara kapıyı kapatan Ala, "Sorun da farklı, sorunlara bulunacak çare de farklı. Geçmişte oldu, bitti. Abdullah Öcalan'la temas gündemimizde değil. Her seferinde aynı şeyi yapmak durumunda değiliz. 24 saat Kürtçe kanal yayın yapıyor. Bunlar aşıldı. O süreçlerin belli yerinde Ortadoğu tarumar oldu. Türkiye, o reformlarını yapmamış olsaydı Irak ve Suriye'ye döndürmek isteyen projelere yenilirdi" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa milletvekili Efkan Ala

YENİ ANAYASA TARTIŞMASI

Siyasetin gündemindeki bir başka tartışma olan yeni anayasa meselesine değinen Ala, "Masayı bir kuralım. Tartışmak, konuşmak ve bir araya gelmek için anlaşalım. Orada herkes görüşünü söyleyecek" ifadelerine yer verdi.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

'Çözüm süreci' tartışması gündemdeyken 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde konuşan Erdoğan, "Sırf ana dilini konuştuğu için milyonlarca vatandaşlarımız ötekileştirildi. Bedelini demokrasimiz ödedi. Bürokratik oligarşinin devlet tasavvurunda yeri yoktur." mesajıyla dikkat çekmişti.

BAHÇELİ'NİN TERÖRİST BAŞI ÖCALAN'A ÇAĞRISI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a çağrı yapan Devlet Bahçeli, "Buyursun, örgütün tasfiye edildiğini, terörün bittiğini tek taraflı ilan etsin. Ama devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse hiçbir şart altında aklından bile geçirmesin" demişti.