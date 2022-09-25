Çorum politika haberi... Boğazkale'nin Yekbas köyünde referandum heyecanı Politika Haberleri Çorum haberleri: Çorum'un Boğazkale ilçesine bağlı Yekbas köyünde referandum heyecanı yaşandı. Çorum'un Boğazkale ilçesine bağlı Yekbas köyünde referandum heyecanı yaşandı. Boğazkale'ye bağlı Yekbas köyünde referandum heyecanı yaşandı. Köy sakinleri, Boğazkale'nin mahalle olması için sandık başına gitti. Yapılan referanduma 432 kişi katıldı, 380 kişi "evet" oyu kullanırken 52 kişi "hayır" oyu kullanıldı. - ÇORUM Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Boğazkale Çorum Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Çorum politika haberi... Boğazkale'nin Yekbas köyünde referandum heyecanı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.