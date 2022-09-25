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Çorum politika haberi... Boğazkale'nin Yekbas köyünde referandum heyecanı

Politika Haberleri

Çorum politika haberi... Boğazkale'nin Yekbas köyünde referandum heyecanı

Çorum haberleri: Çorum'un Boğazkale ilçesine bağlı Yekbas köyünde referandum heyecanı yaşandı.

Çorum'un Boğazkale ilçesine bağlı Yekbas köyünde referandum heyecanı yaşandı.

Boğazkale'ye bağlı Yekbas köyünde referandum heyecanı yaşandı. Köy sakinleri, Boğazkale'nin mahalle olması için sandık başına gitti. Yapılan referanduma 432 kişi katıldı, 380 kişi "evet" oyu kullanırken 52 kişi "hayır" oyu kullanıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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