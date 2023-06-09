Çorum'da yıkılan cami tartışması Belediye Meclisi'ni gerdi

Çorum'da kaçak yapıldığı gerekçesiyle yıkılan Galibi Vakfı İbadethanesi ve Külliyesi, Belediye Meclisi'nde gündem oldu. CHP'li meclis üyelerinin 'Camiyi yıktınız' sözlerine AK Partili meclis üyeleri tepki gösterdi. Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat'ın 'Tek parti iktidarı döneminde yıkılan, ahıra çevrilen, gazino yapılan camiler var' demesi üzerine ortam gerildi.

ÇORUM'da kaçak yapıldığı gerekçesiyle yıkılan Galibi Vakfı İbadethanesi ve Külliyesi, Belediye Meclisi'nde gündem oldu. CHP'li meclis üyelerinin 'Camiyi yıktınız' sözlerine AK Partili meclis üyeleri tepki gösterdi. Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat'ın 'Tek parti iktidarı döneminde yıkılan, ahıra çevrilen, gazino yapılan camiler var' demesi üzerine ortam gerildi.

Çorum Belediye Meclisi'nin haziran ayı toplantısı gergin geçti. Meclise geçen hafta yıkımı gerçekleştirilen Galibi Vakfı İbadethanesi ve Külliyesi damga vurdu. CHP Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz meclis toplantısında bu konuyu gündeme getirerek 'Camiyi yıktınız' sözleri üzerine ortam gerildi. AK Partili meclis üyeleri ile CHP meclis üyeleri arasında tartışma çıktı. Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, camilerin kamu menfaati olduğu zamanlarda yıkılabileceğini belirterek, CHP'liler tarafından yapılan itirazın kendi geçmiş dönemdeki uygulamalarını aklamak amacıyla yapıldığını söyledi.

CHP Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz, 'Sayın İsmail Yağbat gibi kimseye kara çalmayacağız. Müslüman yalan konuşmaz. İsmail Bey bu iddianızı ispat edeceksiniz. Pavyon yapılan cami bu yakışıyor mu' AK Partinin iktidara geldiği günden beri AVM yapmak için yıktığı ve sattığı camiler listesi elimizde mevcut" ifadelerini kullandı.

Meclisi yöneten AK Partili İsmail Bölükbaşı'nın da CHP'lilerin 'Bu ezanlar ağzımıza ağzımıza inlememeli ve sesi kesilmeli' şeklindeki sözleri olduğunu söylemesi üzerine CHP grubu, AK Partililerin provokasyon yaptığını belirterek salonu terk etti. (DHA)