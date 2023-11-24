Çorum Belediyesi, ilçelere verdiği asfalt sözünü yerine getirdi

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ilçelere verdiği asfalt sözünü yerine getirdi. Son olarak Uğurludağ, Oğuzlar ve İskilip'te 30 bin metrekarelik alanda gerçekleşen asfalt çalışmasıyla birlikte, tüm ilçe ve belde belediyelerine asfalt ve kilit taşı desteği verilmiş oldu.

Çorum Belediyesi, altyapı ve üstyapı noktasında tüm mahallelerde yaptığı çalışmaların yanında ilçelerden gelen talepleri de karşıladı. Çorum Belediye Meclisi'nden alınan karar doğrultusunda 13 ilçe ve 2 beldede, asfalt ve kilit taşı çalışması yapıldı.

'Cumhur İttifakı ortaklarıyla İskilip'te buluştu'

İskilip'te devam eden asfalt çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumhur İttifakı ortakları olan AK Parti ve MHP'nin il ve ilçe başkanları ile İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük de eşlik etti. AK Parti İl Başkanı Murat Günay, MHP İl Başkanı MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, AK Parti İskilip İlçe Başkanı Mehmet Demirci, MHP İskilip İlçe Başkanı Mehmet Aktaş ile birlikte açıklama yapan Başkan Aşgın, Çorum'u tüm ilçeleriyle birlikte bir bütün olarak gördüklerine vurgu yaptı.

'Ayrım yapmadan destek verdik'

Çorum Belediyesi'nin imkanları ölçüsünde tüm ilçelere destek verdiğini belirten Başkan Aşgın "Tüm ilçelerimize asfalt desteği vereceğimizi söylemiştik. Ayrım yapmadan 13 ilçenin tamamında ve iki beldemize, bize iletilen talep doğrultusunda asfalt veya kilit taşı desteği verdik." dedi.

'Uğurludağ ve Oğuzlar'ın ardından İskilip'

Uğurludağ'da ve Oğuzlar ilçelerinde asfalt çalışmaları tamamladıklarını, İskilip'te ise 2,5 kilometrelik yolu asfalta buluşturduklarını hatırlatan Başkan Aşgın "İskilip Açık Cezaevi'nin önünden ana yola kadar devam eden 2,5 kilometre yolu sıcak asfaltla buluşturuyoruz. Asfaltın ardından yol çizgilerini de çizerek kullanıma hazır hale getireceğiz. İskilip'e hayırlı uğurlu olsun." şeklinde konuştu.

'Çorum'da 16 belediyeyi de kazanacağız'

Cumhur İttifakı'nın önümüzdeki günlerde yapılacak yerel seçimlerde Çorum'daki 16 belediyeyi de kazanacağa inandığını dile getiren Başkan Aşgın, "Cumhur İttifakı ile gücümüze daha da güç katacak, yerel seçimlerde 16'da 16 yapacağız inşallah. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bu dayanışmayı birlik ve beraberliği daha da güçlendirerek halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Durmak yok, aşkla yola devam" diye konuştu.

'Cumhur İttifakı başkanlarından Aşgın'a teşekkür'

İskilip'teki asfalt çalışmalarını inceleyen ilçe belediye Başkanı Ali Sülük ve Cumhur ittifakı başkanları da Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür ettiler. AK Parti İl Başkanı Murat Günay, MHP İl Başkanı MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, AK Parti İskilip İlçe Başkanı Mehmet Demirci, MHP İskilip İlçe Başkanı Mehmet Aktaş ile birlikte açıklama yapan Başkan Aşgın, Çorum'u tüm ilçeleriyle birlikte bir bütün olarak gördüklerine vurgu yaptı.

MHP İskilip İlçe Başkanı Mehmet Aktaş "Cumhur ittifakı olarak ilçemize verdiği asfalt desteğinden dolayı belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

AK Parti İskilip İlçe Başkanı Mehmet Dönmez, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük de, İskilip'teki işbirliğini Cumhur İttifakı'nın güzel bir çalışması olarak gördüklerini belirterek, Başkan Aşgın Çorum Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

AK Parti İl Başkanı Murat Günay da açıklamasında "Belediye Başkanımız tüm ilçelerin ağabeyi konumunda bir duruş ortaya koyuyor. Yeni dönemde de inşallah tüm ilçelere katkı ve destekler sunmaya devam edecek." ifadelerini kullandı. - ÇORUM