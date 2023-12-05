Çorum'un Alaca İlçesi'nde, Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Aslan görevinden istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Alaca Belediye Başkanlığına aday adayı oldu.

Çorum Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Aslan MHP'den aday adayı oldu

Çorum'un Alaca İlçesi'nde, Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Aslan görevinden istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Alaca Belediye Başkanlığına aday adayı oldu.

Kendi sosyal medya üzerinden açıklama yapan Şerif Aslan, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin müsaadeleriyle 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, Alaca Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı başvurumu gerçekleştirmiş bulunmaktayım. Memleketimize, İlçemize, partimize ve tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını yüce Allah'tan temenni ediyorum" dedi. - ÇORUM