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Çopuroğlu'ndan CHP'li Genç'e: "Sayın Genç, sizin izlediğiniz politika, faydadan çok zarar veriyor"

Çopuroğlu'ndan CHP'li Genç'e:
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AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu; eğitim sistemini eleştiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Aşkın Genç'i eleştirerek; "Sayın Genç, sizin izlediğiniz politika, faydadan çok zarar veriyor" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu; eğitim sistemini eleştiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Aşkın Genç'i eleştirerek; "Sayın Genç, sizin izlediğiniz politika, faydadan çok zarar veriyor" dedi.

Çopuroğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Ülkemizdeki eğitim sisteminden habersiz bir şekilde eleştiri yapmak gerçekten de çok komik bir duruma düşürüyor sizleri. Milli Eğitim Bakanlığımızın yıllardır attığı adımlar, hem eğitimin niteliğini artırmayı hem de fırsat eşitliğini sağlamayı amaçlayan köklü reformlar içermektedir. Sizlerde bizden iyi biliyorsunuz ki bu tür gereksiz tepkiler, eğitim sisteminin geliştirilmesi adına atılan adımları engellemekten başka hiçbir işe yaramaz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önerdiğinde ülkemizde eğitimin her kademesinde kalitenin artırılması için yapılan çalışmaların görmezden gelinmesi, bu eleştirilerin samimiyetini de sorgulatır hale getiriyor gerçekten. Sayın Genç, sizin izlediğiniz politika, faydadan çok zarar veriyor. Eğitim sistemini eleştirirken, elde edilen kazanımları göz ardı etmenize asla izin vermeyeceğiz." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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