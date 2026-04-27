Çopuroğlu, Kariyer Günleri'nde öğrencilerle buluştu

AK Parti Kayseri Milletvekili, TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Şaban Çopuroğlu; Kayseri OSB Teknik Lisesi'nde düzenlenen Kariyer Günleri programı kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Programda gençlerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Çopuroğlu, tecrübelerini paylaşarak öğrencilere hem eğitim hayatları hem de gelecek planlamaları konusunda önemli tavsiyelerde bulundu. Türkiye'nin kalkınmasında mesleki eğitimin kritik bir rol üstlendiğine dikkat çeken Çopuroğlu, teknik liselerin ülkenin üretim gücünün temel taşlarından biri olduğunu vurguladı. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençliğe verdiği öneme de değinen Çopuroğlu; "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek olan siz gençlersiniz'. Bizler de sizlerin en iyi şekilde yetişmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" dedi.

Gençlerin donanımlı, özgüvenli ve üretken bireyler olarak yetişmesinin Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirten Çopuroğlu, öğrencilerin sorularını da yanıtladı. - KAYSERİ

