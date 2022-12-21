Çocuklara yönelik istismarın önlenmesine ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşında evlendirdiği, imam nikahlı eşi Kadir İstekli'nin cinsel istismarına uğramasına sessiz kaldığı iddiaları gündemdeki yerini korurken, TBMM harekete geçti. TBMM Genel Kurulunda, başta cinsel istismar olmak üzere çocuklara yönelik her türlü istismarın önlenmesi ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşında evlendiği iddiaları Türkiye'de infial yarattı. H.K.G.'nin imam nikahlı eşi Kadir İstekli'nin yıllarca cinsel istismarına maruz kaldığı öne sürülürken, TBMM'den dikkat çeken bir adım geldi.

MECLİS'TE ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULACAK

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam ederken birleşime ara vererek, siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle görüştü. Birleşimi yeniden açan Bilgiç, siyasi parti gruplarının, başta cinsel istismar olmak üzere çocuklara yönelik her türlü istismarın önlenmesi ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için önergelerini verdiklerini bildirdi.

İSTİSMARIN ENGELLENMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER BELİRLENECEK

Söz konusu komisyonun kapsamı hakkında bilgi veren Bilgiç, "Cinsel istismar başta olmak üzere çocuklara yönelik her türlü istismarın engellenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi, ayrıca çocukların temel hak ve özgürlüklerden en üst düzeyde yararlanmaları noktasında karşılaşılan sorunların tespit edilerek, bunlarla ilgili yeni çözüm önerilerinin belirlenmesine ilişkin olmak üzere bir araştırma komisyonu kurulması ortak olarak kararlaştırıldı." dedi.

MUTABAKAT SAĞLANDI

Bilgiç, komisyonun kurulmasına ilişkin görüşmelerin TBMM Genel Kurulunda 3 Ocak Salı yapılması konusunda gruplar arasında mutabakat sağlandığını bildirdi.

GÜMÜŞEL VE İSTEKLİ TUTUKLANDI

Şu anda 24 yaşında olan H.K.G., 6 yaşındayken Kadir İstekli'yle evlendirildiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. H.K.G.'nin savcılığa verdiği ifadede istismar olayı tüm ayrıntılarıyla yer alırken, Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatıma Gümüşel hakkında iddianame düzenlenmişti. İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istenmişti. Haklarında yakalama kararı çıkarılan Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklanmıştı.