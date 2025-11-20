Çocuk Hakları Günü Gerginliği: Bakan Tekin Komisyonu Terk Etti

KOMİSYONDA GERGİNLİK

Milletvekillerinin değerlendirmelerde bulunduğu bölümde konuşan TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, "Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü üzerine kompozisyonlar yazacaklar, süslü püslü resimler yapacaklar. Bu sene sizin yarattığınız yoksulluk yüzünden okulsuzlaşan 1 milyon çocuğun böyle bir imkanı olmayacak, sizin yüzünüzden devlet eliyle çocukları ölüme gönderdiğiniz MESEM'lerde sayısı 3 milyona dayanan çocuk işçilerin böyle bir lüksü olmayacak, sadece bu sene çalışırken katledilen 82 çocuğun böyle bir lüksü olmayacak. Aynı ifadeleri kullanıyorum ve altını da çiziyorum. 82 çocuk öldü bu ülkede, 16'sı siz bakanken öldü. Daha ağırını söylüyorum; bu 16 çocuğun doğrudan faili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'dir" ifadelerini kullandı.

BAKAN TEKİN KOMİSYONU TERK ETTİ

Ardından Bakan Tekin araya girerek, "Sayın Başkan, kusura bakmayın. Böyle terbiyesizlik olmaz" diyerek komisyon toplantısını terk etti. TİP'li Sera Kadıgil ise 'Sensin terbiyesiz. Elimdeki çocuğun suratından utanacaksın ilk önce" dedi. Yaşanan tartışmanın üzerine Komisyon Başkanı Mehmet Muş, birleşime 5 dakika ara verdi.

KOMİSYON TOPLANTISI DEVAM EDİYOR

Aranın ardından komisyon yeniden toplandı. Bakan Tekin, toplantıya geri dönerken, TİP'li Sera Kadıgil konuşmasına devam etti.