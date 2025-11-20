Haberler

Çocuk Hakları Günü Gerginliği: Bakan Tekin Komisyonu Terk Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TİP Milletvekili Sera Kadıgil, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde yaptığı konuşmada, yoksulluk ve çocuk ölümlerine dikkat çekti. Bakan Yusuf Tekin, eleştiriler üzerine komisyon toplantısını terk etti.

KOMİSYONDA GERGİNLİK

Milletvekillerinin değerlendirmelerde bulunduğu bölümde konuşan TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, "Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü üzerine kompozisyonlar yazacaklar, süslü püslü resimler yapacaklar. Bu sene sizin yarattığınız yoksulluk yüzünden okulsuzlaşan 1 milyon çocuğun böyle bir imkanı olmayacak, sizin yüzünüzden devlet eliyle çocukları ölüme gönderdiğiniz MESEM'lerde sayısı 3 milyona dayanan çocuk işçilerin böyle bir lüksü olmayacak, sadece bu sene çalışırken katledilen 82 çocuğun böyle bir lüksü olmayacak. Aynı ifadeleri kullanıyorum ve altını da çiziyorum. 82 çocuk öldü bu ülkede, 16'sı siz bakanken öldü. Daha ağırını söylüyorum; bu 16 çocuğun doğrudan faili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'dir" ifadelerini kullandı.

BAKAN TEKİN KOMİSYONU TERK ETTİ

Ardından Bakan Tekin araya girerek, "Sayın Başkan, kusura bakmayın. Böyle terbiyesizlik olmaz" diyerek komisyon toplantısını terk etti. TİP'li Sera Kadıgil ise 'Sensin terbiyesiz. Elimdeki çocuğun suratından utanacaksın ilk önce" dedi. Yaşanan tartışmanın üzerine Komisyon Başkanı Mehmet Muş, birleşime 5 dakika ara verdi.

KOMİSYON TOPLANTISI DEVAM EDİYOR

Aranın ardından komisyon yeniden toplandı. Bakan Tekin, toplantıya geri dönerken, TİP'li Sera Kadıgil konuşmasına devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı

CHP, Öcalan'a gitmiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına olay sözler: Adam değilmiş

Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına: Adam değilmiş
Kayıp çoban ve koyunları 2 günlük arama ile bulundu

Her taşın altına bakıldı, 5 kilometre uzakta bulundu
Tıra çarpan araç paramparça oldu

Tıra çarpan araç paramparça oldu! Feci kaza kamerada
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
Hangi maç hangi şehirde? Süper Kupa'daki yarı final kuraları çekildi

Hangi maç hangi şehirde? Süper Kupa'daki yarı final kuraları çekildi
Bakan Işıkhan asgari ücret mesajı verdi, herkes kullandığı ifadenin anlamını aratıyor

Asgari ücret mesajı verdi, herkes kullandığı ifadenin anlamına bakıyor
Aynı bankanın 15 farklı ATM'sinden 200 bin lira çaldı

Güvenlik açığını buldu, aynı bankayı 38 kez soydu
Türkiye'den Yunanistan'a MEB resti! Haritayı güncellediler, tepki sert oldu

Yunanistan haritayı güncelledi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
Miss Universe 2025'de olaylı güzel birinci oldu! Ceren Arslan ilk 30'a giremedi

Miss Universe'de şaibeli sonuç! Olaylı isim birinci oldu
Rojin Kabaiş dosyasına Sedat Peker dahil oldu: 25 milyon vereceğim

Rojin Kabaiş dosyasına Sedat Peker dahil oldu: 25 milyon vereceğim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.