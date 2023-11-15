Çınar: "Her geçen gün büyüyen ve güçlenen bir aileyiz"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar öncülüğündeki Yeşilyurt Belediyesi Ailesi 'Birlik ve Beraberlik' programında bir araya geldi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Personel Buluşmaları' kapsamında belediyesi personelleriyle bir araya geldi. Yeşilyurt Belediyesi'nde birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığını ifade eden Çınar, çalışkan ve özverili insanların çalıştığı, her geçen gün büyüyen ve güçlenen bir aile olduklarını söyledi.

Programa Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, başkan yardımcıları, şirket genel müdürleri, birim müdürleri, belediyenin farklı birimlerinde görev yapan personellerin yanı sıra belediyesinin iştirakleri olan şirket çalışanlarının tam kadro katıldı. Program birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının üst seviyede olduğu Yeşilyurt Belediye ailesinin daha fazla güç kazanmasına katkı sundu.

Programın başında 2019 ile 2023 yılları arasında toplam değeri 1 milyar 794 milyon 181 Bin TL'yi bulan 100 yatırımın altına imza atarak bugünden geleceğe güzel yatırımlar emanet eden Yeşilyurt Belediyesi'nin yatırımları ile devam eden projelerin yer aldığı sinevizyon gösterimi yapıldı.

Yeşilyurt Belediyesinin birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, yardımseverliğin, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı büyük ve güçlü bir aile olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, saygının, sevginin ve hoşgörünün her zaman ön planda tutulduğu beledede görev yapan personellerin çalışkanlıklarını, özverilerini ve fedakarlıklarını takdirle karşıladıklarını söyledi.

Başkan Çınar, 2019 ile 2023 yılları arasında hayata geçen 1 milyar 794 milyon 181 Bin TL'yi bulan 100 yatırımı birlik ve beraberlik ruhuyla hayata geçirdiklerine vurgu yaptığı konuşmasında, "Yeşilyurt Belediyesi olarak çok büyük ve güçlü bir aileyiz, bizler sadece aynı mesaiyi değil aynı ortamı paylaşan bir ailenin parçalarıyız. Bu ailenin bir parçası olmak benim adıma da gurur vesilesidir. Sizler gibi özverili, fedakar ve işine dört elle sarılan personellere sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Yeşilyurt'umuzu Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda 100 yatırımla hep birlikte taçlandırarak daha güzel yarınlara hep birlikte hazırlıyor, bu yatırımları hep birlikte gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yeşilyurt Belediyesinde samimi bir çalışma ortamı vardır, kaliteli hizmetten ödün vermeyen, vatandaşlarımıza güler yüzle hizmet eden, verilen görevi layıkıyla yerine getirmek için gecesini gündüzüne katan fedakar insanlar vardır, bütün personellerimizle gurur duyuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hizmetlerimizin halka ulaşmasında aktif bir çalışma yürüten tüm personellerimizin emeklerini ve gayretlerini takdirle karşılıyoruz. Kimleriniz sahada kimileriniz ise masa başında çalışarak Yeşilyurt'un hem bugünlerine hem de yarınlarına hizmet ediyorsunuz. Malatya ve Yeşilyurt'a hizmet etmek hepimiz için büyük bir onur ve şereftir" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara vaat ettikleri tüm yatırımları hep birlikte hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Çınar, personellere hitaben yaptığı konuşmada, "2019 yılındaki seçimlerde vatandaşlara taahhütlerde bulunan tek belediye biz olduk, bunu da sizlere güvenerek yaptık. Çünkü bizim alanında deneyimli, dinamik, çalışkan, görevini özveriyle yapan bir ekibimiz var, öyle yola koyulduk. Bizler hedef belirledik, hedefsiz insan ve amaç olmaz hedef olmazsa planladığımız süreçleri yaşayamayız. Hedeflerimize ulaşmak içinde hep birlikte el ele vererek çalıştık, koşturduk, şehrimiz ve ilçemiz için canla başla çalıştık. Emek vermeden, çalışmadan hiçbir şey olmaz. 45 vaatte bulunduk hepsini tamamladık, ne söz verdiysek yerine getirdik, hiçbir alanda eksik bırakmadık. Bu hizmetler el birliğiyle, birlikte çalışarak hayata geçiyor.45 vaadimizi tamamladık ancak durmadık ihtiyaç duyulan yatırımlarla birlikte bugün itibariyle 1 milyar 794 milyon 181 bin TL. yi bulan 100 yatırıma ulaştık. Gençlik yatırımları dedik yeni sahalar inşa ettik gençlere yeni imkanlar sunduk. Millet Kıraathanelerini artıracağız dedik artırdık, ulaşım ağımızı daha iyi seviyeye getireceğiz dedik yaptık. Sathi kaplamada bu yıl sadece 300 kilometre yol yaptık, 70 bin ton sıcak asfalt serimi yaptık, bunlar büyük başarıdır. Park ve yeşil alan dedik 235 park yaptık, toplam yeşil alan miktarımızı 1 milyon 915 bin metrekareye çıkarttık. Araç parkımızı sürekli gençleştirdik yeni makinalarla alanında uzman personellerimizle başarılı ve güzel çalışmalar yapıyoruz. Beylerderesi Şehir Parkı gibi devasa bir yaşam alanını hizmete sunduk. 81 mahallemizin tamamına sizlerin büyük gayretleriyle güzel hizmetler götürdük. Dünyada etkili olan pandemi sürecinde belediye olarak işlerimizi aksatmadık, hizmetlerimizi durdurmadık, gıda ve maske dağıtımları yaptık, evleri ziyaret ettik, yani dört koldan vatandaşlarımızın emrinde olduk. Sosyal yardımlardan kültürel hizmetlere, sanatsal faaliyetlerden yaşlılara, gençlere ve engelli kardeşlerimize yönelik başarılı hizmetlerin altına hep birlikte imza attık.6 Şubat'ta ise büyük bir felaket yaşadık, deprem hayatımızı alt üst etti. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren belediye olarak sahadaydık, enkaz kaldırma çalışmalarına katkı sağladık, gıda dağıtımlarında aktif bir rol oynadık, çadır ve konteyner kentlerin kurulması için ekiplerimiz canla başla gece gündüz demeden çalıştı, ihtiyaç sahiplerine her türlü yardımı ulaştırdık, deprem yaralarını sarmak için bölgemizde çok dinamik bir çalışma yürüttük. Deprem yaralarının sarılması için verilen görevleri kusursuz bir şekilde yerine getiren tüm personellerimizle gurur duyuyorum. İlçemizde kurulan 35 konteyner kentlerimizde kalan vatandaşlarımızın yanında olduk, neye ihtiyaçları varsa yerine getirdik. Bu ve benzeri tüm yatırımları işte bu büyük ve güçlü Yeşilyurt Belediye ailesi başardı, hepinizden Allah razı olsun, sizlerle aynı hedefe odaklanmak, aynı hedefe doğru yol almak birlikte çalışmak gurur vesilesidir. Bizler ilçemize ve hemşerilerimize aşkla hizmet ediyoruz. Bizlerin hizmet anlayışı da sevgi ile yaklaşmak, severek çalışmaktır. Sizlerin refah seviyenizi yükseltmek, çalışma şartlarınızı iyileştirmek, huzurlu bir ortamda vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmeniz için her türlü imkanı sunduk. Bir insan bir işi severek yaparsa hem işinden hem de hayatından haz alır. Geçtiğimiz yıl banka promosyonlarınızı hesaplarınıza yatırdık, maaşlarınıza zam noktasında imkanlarımızı seferber ettik. Biz büyük bir güçlü bir aileyiz. Bundan sonra ki çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye personelleri de ilçedeki uyumlu ve güzel ortamda çalışmaktan duydukları memnuniyeti dile getirip, her zaman yanlarında olan Başkan Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundu. - MALATYA