Çınar, 5 yıllık hizmetlerini anlattı

2019 ile 2023 yılları arasında Yeşilyurt İlçesinde hayata geçen yatırımların yanı sıra devam eden projelerle ilgili sunum toplantılarına devam eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gündüzbey Sosyal Tesislerinde misafir ettiği MHP İl ve İlçe Başkanları ile Yönetim Kurulu Üyelerine,...

2019 ile 2023 yılları arasında Yeşilyurt İlçesinde hayata geçen yatırımların yanı sıra devam eden projelerle ilgili sunum toplantılarına devam eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gündüzbey Sosyal Tesislerinde misafir ettiği MHP İl ve İlçe Başkanları ile Yönetim Kurulu Üyelerine, beş yıllık dönemdeki faaliyetler ve yatırımlarla ilgili detaylı bilgiler paylaştı.

MHP İl ve İlçe Teşkilatlarıyla uyum içerisinde çalıştıklarını söyleyen Başkan Çınar, Cumhur İttifakının gücüyle Yeşilyurt'ta güzel eserlerin altına hep birlikte imza attıklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen istişare ve bilgilendirme toplantısına, MHP İl Başkanı Gökhan Gök, Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Süleyman Emre, MHP Battalgazi İlçe Başkanı İlhan İlhan ile MHP İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

MHP İl ve İlçe Başkanlarını ağırlamaktan onur duyduğunu dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Cumhur İttifakının Yeşilyurt Belediye Başkanı olarak 2019 yılından bugüne kadar sizlerle el ele verip şehrimize ve ilçemize en güzel hizmetlerin gelmesi için dayanışma içerisinde olduk. Bizlere bu süreçte desteklerini esirgemeyen İl Başkanlarımıza, İlçe Başkanlarımıza ve MHP'ye gönül vermiş tüm kardeşlerimize saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. Seçimlerde 45 proje vaadinde bulunmuştuk, bugün itibariyle 95 yeni yatırımın altına hep birlikte imza attık. Hizmetlerimizi asla bir alanla sınırlandırmadık, herkese ve her kesimin ihtiyacını karşılayan yatırımlarda bulunduk. Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren hizmetler her zaman önceliğimiz olmuştur. Yaşadığımız deprem felaketlerinden dolayı çok zor günlerden geçiyoruz, depremin yaşandığı ilk günden bugüne kadar hemşehrilerimizin yanında olduk. İlçemizin farklı bölgelerinde kurulan 35 adet konteyner kentte ikamet eden 55 bine yakın depremzede ailemizin ihtiyaçlarını en güzeliyle karşılamak şu anda bizim öncelikli hizmetlerimiz arasında yer almaktadır. Bugüne kadar ilçemize gelen 411 bin 417 yardım paketini ailelerimize teslim ettik. Konteyner kentlerimizde farklı etkinlikler düzenliyoruz, şehrimizin yeniden imar ve inşa sürecine tüm ekibimizle birlikte katkı sunuyoruz. Tabii ki bunları sizlerin büyük destekleriyle yapıyoruz. Rabbim bu birlikteliğimizi daim eylesin, hep birlikte el ele verip şehrimizi ve ilçemizi daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmasını sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediyesinin yatırımlarını görsel sunum üzerinden rakamlarla anlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 2019 ile 2023 yılları arasında Yeşilyurt İlçesinde 'Gençlik ve Spor', 'Park ve Sosyal Tesisler', 'Kültür ve Sosyal İşler', 'Çevre ve Şehircilik' ile 'Turizm' alanında hayata geçen 95 projenin toplam yatırımın bedelinin 419 milyon 875 Bin 560 TL. olduğunu, bu yatırımların güncel reel piyasa değerinin ise 1 Milyar 681 Milyon 181 Bin 744 TL'ye ulaştığını ifade etti.

Yeşilyurt'ta beş yıl içerisinde 86 bin 649 metre imar yolu açarak bu alandaki hedeflerinin üzerine çıktıklarını ifade eden Başkan Çınar, muhtelif bölgelerde tehlike arz eden 195 evin yıkımını gerçekleştirdiklerini, yol ağının kalitesini artırmak içinde 240 bin 938 ton sıcak asfalt serimi yapıp, 592 bin 205 metre sathi kaplama çalışmasını hayata geçirdiklerini, 1 milyon 215 bin 849 ton stabilize malzeme serimi ve 233 bin 938 metrekare kilit taşı döşemesiyle birlikte rekor düzeye ulaşan alt ve üst yapı yatırımlarının altına imza attıklarını dile getirdi.

5 yılda Yeşilyurt'un ismine yakışan 235 adet yeni park alanını hizmete sunarak 1 milyon 915 bin 831 metrekare yeşil alanı vatandaşların hizmetine sunduklarını hatırlatan Başkan Çınar, Millet Bahçesinin yanı sıra sosyal tesisler, bölgenin en büyük çocuk oyun grubu, savaş makinaları açık hava müzesi, sosyal ve sportif alanlarını içerisine alan Beylerderesi Şehir Parkı gibi vizyonel bir eseri Malatyalıların hizmetine sunmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

Yeşilyurt'un kültürel ve sanatsal potansiyelini ön plana çıkartan yatırımlara öncelik tanıdıklarına konuşmasında yer veren Başkan Çınar, "176 bin 251 kişinin aktif olarak katıldığı sportif etkinlik düzenledik, dört bini lisanslı olmak üzere 27 bin 607 sporcuyu bünyemizde barındırıyoruz. İlçemizin dört bir tarafına yeni nesil spor sahaları inşa ettik. Gençlik yatırımlarımızı Cumhurbaşkanımızın verdiği ödülle taçlandırdık. 663 bin 557 hemşehrimizin katıldığı 347 adet kültürel ve sosyal etkinliğin altına imza atarak bu alanda büyük bir başarı elde ettik.572 adet meslek edindirme kursu açarak 8 bin 457 kursiyerimize farklı alanlarda meslek sahibi olmasının önünü açtık. İlçemizin dört bir tarafına Millet Kıraathaneleri, Bilgi Evleri, Yeşil Konaklar, Kültür, Sanat ve Gençlik Merkezleri açtık. İlçemizin kültürel hazinelerini tanıtmak amacıyla Tarihi Yeşilyurt Konaklarını restore ettik, yeni müze alanları kurduk, macera sporuna ilgi duyanlar için Şahintepesindeki Macera Parkımızı yakında hizmete sunacağız. Güreş Sahamızı baştan aşağıya yenileyerek gençlerimizin hizmetine sunduk. Yeşilyurt'un yöresel lezzetlerinin tanıtımına katkı sunmak için 20 farklı ürünümüze coğrafi işaret tescil belgesi kazandırdık. Yemeklerimizin eşsiz lezzetini daha geniş kesimlere duyurmak amacıyla gastronomi kitabımızın basımını yaparak ilgili yerlere ulaştırdık. Bölgenin en büyük çevre yatırımı olan Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisimizi hizmete aldık. Sıfır Atık Hareketinin en büyük destekçileri arasında yer alıyoruz ve 2019 yılında Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'dan çevre yatırımlarımızdan dolayı başarı ödülü aldık. Ödüllü yatırımlarımızla ilçemize hizmet etmenin kıvancını yaşıyoruz. Kentsel dönüşüm yatırımlarımızla, tarımsal üretim alanlarımızla, sosyal tesislerimizle, sosyal yardımlarımızla, kadınlara, gençlere ve dezavantajlı gruplarımıza yönelik hizmetlerimizle, muhtar evlerimizle, inşaatı devam eden belediye hizmet binamız ve millet bahçemizle ve daha nice yatırımlarımızla Yeşilyurt'un hem bugünlerine hem de yarınlarına hizmet etmenin sevinci içerisindeyiz" diye konuştu. - MALATYA