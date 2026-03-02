Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın ABD- İsrail saldırılarına karşı kendini savunmasını desteklerini dile getirdi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken, Çin'den İran'a destek geldi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü. Bakan Wang, görüşmede İran'ın ABD-İsrail saldırılarına karşı kendini savunmasını desteklediklerini söyledi. Wang, Çin'in İran ile arasındaki geleneksel dostluğa değer verdiğini belirterek, İran'ın egemenliğini, güvenliğini, toprak bütünlüğünü ve İran'ın meşru hak ve çıkarlarını korumasını desteklediğini ifade etti. Wang, ayrıca Çin'in ABD ve İsrail'i askeri operasyonları derhal durdurmaya, gerginliğin daha da tırmanmasını önlemeye ve çatışmanın tüm Orta Doğu bölgesine yayılmasını engellemeye çağırdığını söyledi. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı